Brüt ücret ve net ücret nedir Brüt net ücret farkları nelerdir? Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Brüt net ücret fiyatları ve farkları araştırılıyor. Brüt ücret denen ücret bir çalışanın bütün giderlerini kapsamaktadır. Buna ek olarak işveren bir de SGK işveren payı ödemekle mükelleftir. Bu vergilerden özellikle gelir vergisine itiraz edilmektedir. Gelir vergisi işverenin vermesi gereken bir vergi gibi düşünülmektedir fakat siz bir iş yerinde çalışmaya başladığınız zaman gelir elde etmeye başladınız demektir. Gelir elde etmeye başlamanız sizin de artık gelir vergisi vermeniz gerektiğini ortaya koyar. Kişinin brüt ücreti üzerinden gelir vergisi oranı belirlenir.

Brüt ücret ve net ücret nedir, ne demektir?

Brüt ücret; çalışan bir kişinin, çalışmakta olduğu kurumdan aylık olarak elde ettiği maaştır. Brüt ücret; her ay bir takım kesintilere uğrar. Brüt ücret kesintilere uğradıktan sonra geriye net ücret adı verilen bir para kalır. Net ücret; SGK primi, gelir vergisi gibi vergilerin maaştan düşülen hali sonucunda elde edilen maaşa verilen addır.

Yeni çıkan yasalar sayesinde birçok işletmede bir işçinin brüt ve net maaşları tablolar ile gösterilmektedirler. Yani brüt maaş, kesintilere tabi olmasından ötürü çalışanın eline geçen değil, çalışanın hak ettiği esas toplam kazancı gösterir. Net maaş ise ücretlerin kesilmesinden sonra kalan tutardır.

Brüt ücret net ücrete nasıl çevrilir?

Kesin ve tam sonucu verme garantisi olmamakla birlikte, brüt maaşın yaklaşık %71’i net maaşa tekabül etmektedir. Tabii bu oranın yıllık vergi ve kesinti oranlarının güncellenmesiyle değişiklik göstereceğini, asla net ve tam sonucu vermeyeceğinin bir kez daha altını çizelim. Firmalar çalışanlarına sadece maaş vermezler. Maaş dışında bir işçinin başka giderleri de mevcuttur. Bir firma çalışanına;

Maaş,

SGK primi,

İşsizlik primi,

Gelir vergisi,

Damga vergisi gibi masraflar yapar.

Brüt ücret denen ücret bir çalışanın bütün giderlerini kapsamaktadır. Buna ek olarak işveren bir de SGK işveren payı ödemekle mükelleftir. Bu vergilerden özellikle gelir vergisine itiraz edilmektedir. Gelir vergisi işverenin vermesi gereken bir vergi gibi düşünülmektedir fakat siz bir iş yerinde çalışmaya başladığınız zaman gelir elde etmeye başladınız demektir. Gelir elde etmeye başlamanız sizin de artık gelir vergisi vermeniz gerektiğini ortaya koyar. Kişinin brüt ücreti üzerinden gelir vergisi oranı belirlenir.

Brüt ücret içerisinden vergiler çıktıktan sonra net ücret elde edilir. Bazı durumlarda net ücret üzerine AGİ yani Asgari Geçim İndirimi de eklenir. Eklenen bu tutar gelir vergisine eklenmez çünkü bu devlet tarafından iş verene ödenen, iş veren tarafından işçiye ödenmesi beklenen ve vergisi alınmayan bir paradır.