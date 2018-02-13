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Bu da sahte hamsi

Türkiye’de deniz av sezonunun başladığı 1 Eylül’den 31 Aralık 2017 tarihine kadar 3 milyon 503 bin 103 dolar tutarında hamsi ihracatı gerçekleşmesine rağmen vatandaşın beklediği hamsi tezgahtaki yerine istenildiği gibi alamadı. Şoklanmış balıklarla vatandaşların kandırıldığı söylenirken, bu balıklardaki özellikler için balıkçılar uyarıyor.

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Türkiye’nin önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılıkta zor günler yaşanıyor. Her geçen sene kuraklığın arttığı denizler hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünü bu yılda güldürmedi. Denizlerdeki fırtına nedeniyle Türk balıkçıların komşu sulara gidememesi nedeniyle piyasaya dondurulmuş balık sürüldü. Şoklanmış balık ile kandırılmaya başlayan vatandaş ise balık tezgahlarının yanına uğramıyor. Taze hamsinin 12,5-15 TL arasında satıldığı tezgahlarda mezgit 10, istavrit 12,5-15 TL arasında satılıyor.

DONDURULMUŞ BALIK 10 LİRA
 
Trabzon’un Moloz mevkiinde balıkçılık yapan Turgay Memiş, Karadeniz’in simgesi olan hamsinin bitmek üzere olduğunu belirterek, “Fiyatlar şuan yüksek. Kasası 160 ve 180 TL arasında gidiyor. İyi hamsinin kilosu 12,5-15 TL arasında satılıyor. Piyasada şoklu hamsi var. O hamsi 10 TL satılıyor. Bu tarafta iyi hamsiye 12,5 dediğin zaman vatandaş 10 liraya şoklu balığı tercih ediyor. Bu toptancıların sucu. 3-5 yıldır donmuş hamsi piyasaya sokuluyor. O yüzden vatandaş artık iyi hamsiyi de alıp yemiyor. Aldı donmuş hamsiyi eve gitti çöpe attı. Isvatrit’in fiyatı da 12,5-15 lira arasında, mezgit ise 10 liradan satılıyor. Halkın yiyeceği mezgit ve istavrit. Hamsi artık nakavt oldu. Balık fiyatları şuanda ucuz. Denizde balıkta yok. Yavaş yavaş nesil tükendi” dedi. (İHA)

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