Bu limana yanaşan yatırımcı kazanacak
Albayrak Holding’in iştiraki Trabzon Liman İşletmeciliği şirketinin halka arz sürecinde talep toplama işlemi 18-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat, bol bonuslu arz ile ilgili “Amacımız vatandaşların kazanması, ferdi yatırımcıların kazanması” dedi.
- KAAN ZENGİNLİ
Albayrak Grubu’nun işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Limanı’nın halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı gelince, süreç de başladı. Trabzon Limanı için bu hafta 18-19 Ocak tarihleri arasında talep toplanacağı kamuoyuna duyuruldu. Deniz Yatırım’ın aracılık edeceği halka arzda hisseler 15.5 TL’lik bol bonuslu kampanya ile satışa çıkacak. Talep toplama öncesi Star’ın sorularını yanıtlayan Albayrak CEO’su Doç. Dr. Ömer Bolat “Amacımız vatandaşların kazanması, ferdi yatırımcıların kazanması” dedi.
- Grubun Trabzon Limanı’nı alma süreci ve halka arz planı ile ilgili neler söylemek istersiniz?
Albayrak Holding olarak sanayi, inşaat, lojistik ve liman işletmeciliği, hizmetler, medya, vakıf-eğitim ve spor gibi sosyal sorumluluk faaliyetleri olmak üzere 6 alanda iştigal eden bir grubuz. Toplam çalışan sayımız 28 bin. Sanayide Türkiye’deki tek dizel motor üreticisi ve yüzde 100 yerli traktör üreticisi olan Tümosan ile bulunuyoruz. Konya Ereğli tekstil fabrikamız var. Bir de 2018’in ortalarında üretime başlayacak olan Varaka Balıkesir Kağıt Fabrikamız bulunuyor. Lojistik tarafında ise Trabzon Limanı ile birlikte, Somali Mogadişu’da bir limanımız var. Trabzon Liman İşletmeciliği grubumuza 2003 yılında katıldı. 2003’deki ihalede en yüksek teklifi vererek (22.5 milyon dolar) aldık. Bugüne kadar 45 milyon dolarlık yatırım yapıp, Doğu Karadeniz’in en modern ve işlek limanı yaptık. Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önümüzdeki süreçte diğer şirketlerimizi de halka arz etme kararı aldık. İlk adım olarak 2012’de Tümosan’ın halka arzı ile başlamıştık. İkinci adım Trabzon Limanı oldu. Şirketlerimizin halka açık, şeffaf ve kurumsal bir şekilde yönetilmesi konusunda bunu önemli bir katalizör olarak görüyoruz.
- Limana bugüne kadar ne kadar bir yatırım yapıldı?
45 milyon dolar yenileme ve yeni makine parkı yatırımları yaptık. Çok modern ve Doğu Karadeniz’in en işlek limanı konumuna getirdik. Tüm vinçler araçlar, makine parkı yenilendi. Yıllık Elleçleme kapasitesi 4 milyon tondan 10 milyon tona çıkarıldı. Biz limanın 30 yıllık işletme hakkını devralmıştık. Bunun 14 yılını tamamladık. 16 yıl daha işletme hakkı bizde bulunuyor.
STRATEJİK LİMAN
- Yapılan yatırımlarla daha da önemli hale gelen liman, lokasyon olarak da stratejik bir noktada sanırım…
Evet, Trabzon Limanı, gelirleri döviz üzerinden olan, yatırımları tamamlanmış, çok başarılı ve her yıl kar elde eden bir işletme konumunda. Ülke ekonomisine de çok önemli katkılar yapıyor. Çin’den başlayan İpekyolu’nun bittiği noktadır Trabzon Limanı… İran’ın Avrupa, Ukrayna, Rusya gibi ülke ve bölgelerle olan ticaretinde yegane geçiş noktasıdır. Yakında yeni tünel geçişleri bittiği zaman, liman üzerinden Anadolu’ya, Doğu’ya İran’a, Irak’a geçişleri hızlanmış olacak.
- Kâr-zarar durumu nedir?
Gelirleri ve karı her yıl düzenli bir şekilde artan bir liman. 2017’nin ilk 9 ayında limanın geliri yüzde 48 artarak 53 milyon 300 bin TL’ye çıktı. Net karı yüzde 76 artarak 23 milyon TL.ye yükseldi. Net kârın gelire oranı % 43 oldu. Yatırımcılar için önemli bir fırsat.
Altay Tankı için teklifimizi sunduk, bekliyoruz
- Grubunuzun diğer güçlü şirketi Tümosan ile ilgili son gelişmeler neler?
Altay Tankı’nın motor ve şanzıman geliştirme işi ile alakalı Tümosan, BMC ve Türkiye Motor Sanayi A.Ş tekliflerini sundular. Sonucu bekliyoruz. Savunma Sanayii İcra Komitesi buna karar verecek. Bu iş kolay bir iş değil. Dünyada savunma sanayi alanında hem motor, hem de şanzımanı geliştirme yeteneğine sahip 3-4 ülke var. Yakın zamanda karar açıklanacaktır.
JENERATÖR DE ÜRETİYORUZ
- Tümosan yeni üretim alanlarına girecek mi?
Pusat isimli zırhlı araç geliştirme işimiz var. Tümosan çok güçlü bir teknolojik alt yapıya sahip. Traktör, dizel motor, yan sanayi, tarımsal ekipmanlar, zırhlı araç, jeneratör üretimi var. Aynı zamanda ‘Kademe’ isimli firmamızda yol süpürge araçları da imal ediyoruz. Ortadoğu ülkelerine ihracatımız var. Kendi içimizde döküm fabrikası kurduk, traktörün tüm döküm ihtiyaçlarını biz kendimiz imal ediyoruz. Geleceği açık ve parlak bir markamız Tümosan…
HALKA ARZIN KÜNYESİ
Şirket: Trabzon Liman İşletmeciliği
Talep toplama: 18-19 Ocak
Hisse fiyatı: 15.5 TL
Arz oranı: Yüzde 30
Gelir beklentisi: 97 milyon TL
‘Halka arzdan 97 milyon TL gelir bekliyoruz’
- Halka arz detayları ile ilgili neler anlatırsınız?
Şirketin çıkarılmış sermayesi 21 milyon TL, yüzde 30’u halka arz ediliyor. Bu da 6 milyon 300 bin TL anlamına geliyor. Bir hisse 15.5 TL. Şirketin toplam değeri 325.5 milyon TL oluyor. Bu halka arzdan 97 milyon TL bir gelir bekliyoruz.
- Yatırımcılara bonuslu bir kampanya hazırladınız… Bunun detaylarını paylaşır mısınız?
Öncelikle, yatımcılar için böylesine istikrarlı geliri olan, net karı her zaman olan ve temettü dağıtan bir liman, önemli bir kazanç kapısı olacaktır. Trabzon Liman İşletmeciliği 2011’den buyana her yıl kârını ortaklarına dağıtmıştır. Bu halka açılmanın taahhüdü olarak da, önümüzdeki 5 yıl boyunca net karın en az yüzde 70’ini temettü olarak dağıtma taahhüdü vermektedir. İlk temettü de bu sene ilkbahar döneminde dağıtılacaktır. Biz halka arza sunulan hisselerin yüzde 90’ını yerli ve bireysel yatırımcının almasını hedefliyoruz. Yurtdışına hiç satışımız olmayacak. Ayrıca yurtiçi kurumsal alıcılara da yüzde 10’luk bir pay ayırdık. Bu çok önemli.
1 AY TUTANA % 2 BONUS PAY
- Ferdi yatırımcıya pozitif ayrımcılık söz konusu…
Kesinlikle böyle… Ferdi yatırımcıları desteklemek adına, işbirliği yaptığımız Deniz Yatırım’ın kendisi teşvik olarak, her 50 hisse alana 1 hisseyi de bedelsiz verecek. İlk etapta 50 hisse alan birisi yüzde 2 şimdiden kar etmiş olacak. Ayrıca ilk işlem gününden itibaren hisselerini bir ay boyunca elinde tutan yatırımcılara da yüzde 2 oranında bonus pay verilecek. Ayrıca biz grup olarak 10 gün boyunca, halka arzdan elde edilecek 97 milyon liranın 3’te 2’si kadar bir miktarda, günlük alım emri vererek (15.5 TL üzerinden), böyle bir tedbir alacağız. Kağıdın ani satışla herhangi bir değer kaybetmemesi için, 10 gün boyunca her gün 420 bin hisse alım emri vereceğiz.
BOL BONUSLU HALKA ARZ
- Deniz Yatırım, her 50 hisse alana 1 hisseyi bedelsiz verecek.
- Hissesini 1 ay boyunca elinde tutana % 2 bonus pay verilecek.
- Albayrak Grubu, hissenin değer kaybetmemesi adına, 10 gün boyunca, halka arzdan elde edilecek 97 milyon liranın 3’te 2’si kadar bir miktarda, günlük alım emri verecek.
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