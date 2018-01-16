Bu limana yanaşan yatırımcı kazanacak

Albayrak Grubu’nun işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Limanı’nın halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı gelince, süreç de başladı. Trabzon Limanı için bu hafta 18-19 Ocak tarihleri arasında talep toplanacağı kamuoyuna duyuruldu. Deniz Yatırım’ın aracılık edeceği halka arzda hisseler 15.5 TL’lik bol bonuslu kampanya ile satışa çıkacak. Talep toplama öncesi Star’ın sorularını yanıtlayan Albayrak CEO’su Doç. Dr. Ömer Bolat “Amacımız vatandaşların kazanması, ferdi yatırımcıların kazanması” dedi.

- Grubun Trabzon Limanı’nı alma süreci ve halka arz planı ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Albayrak Holding olarak sanayi, inşaat, lojistik ve liman işletmeciliği, hizmetler, medya, vakıf-eğitim ve spor gibi sosyal sorumluluk faaliyetleri olmak üzere 6 alanda iştigal eden bir grubuz. Toplam çalışan sayımız 28 bin. Sanayide Türkiye’deki tek dizel motor üreticisi ve yüzde 100 yerli traktör üreticisi olan Tümosan ile bulunuyoruz. Konya Ereğli tekstil fabrikamız var. Bir de 2018’in ortalarında üretime başlayacak olan Varaka Balıkesir Kağıt Fabrikamız bulunuyor. Lojistik tarafında ise Trabzon Limanı ile birlikte, Somali Mogadişu’da bir limanımız var. Trabzon Liman İşletmeciliği grubumuza 2003 yılında katıldı. 2003’deki ihalede en yüksek teklifi vererek (22.5 milyon dolar) aldık. Bugüne kadar 45 milyon dolarlık yatırım yapıp, Doğu Karadeniz’in en modern ve işlek limanı yaptık. Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında önümüzdeki süreçte diğer şirketlerimizi de halka arz etme kararı aldık. İlk adım olarak 2012’de Tümosan’ın halka arzı ile başlamıştık. İkinci adım Trabzon Limanı oldu. Şirketlerimizin halka açık, şeffaf ve kurumsal bir şekilde yönetilmesi konusunda bunu önemli bir katalizör olarak görüyoruz.

- Limana bugüne kadar ne kadar bir yatırım yapıldı?

45 milyon dolar yenileme ve yeni makine parkı yatırımları yaptık. Çok modern ve Doğu Karadeniz’in en işlek limanı konumuna getirdik. Tüm vinçler araçlar, makine parkı yenilendi. Yıllık Elleçleme kapasitesi 4 milyon tondan 10 milyon tona çıkarıldı. Biz limanın 30 yıllık işletme hakkını devralmıştık. Bunun 14 yılını tamamladık. 16 yıl daha işletme hakkı bizde bulunuyor.

STRATEJİK LİMAN

- Yapılan yatırımlarla daha da önemli hale gelen liman, lokasyon olarak da stratejik bir noktada sanırım…

Evet, Trabzon Limanı, gelirleri döviz üzerinden olan, yatırımları tamamlanmış, çok başarılı ve her yıl kar elde eden bir işletme konumunda. Ülke ekonomisine de çok önemli katkılar yapıyor. Çin’den başlayan İpekyolu’nun bittiği noktadır Trabzon Limanı… İran’ın Avrupa, Ukrayna, Rusya gibi ülke ve bölgelerle olan ticaretinde yegane geçiş noktasıdır. Yakında yeni tünel geçişleri bittiği zaman, liman üzerinden Anadolu’ya, Doğu’ya İran’a, Irak’a geçişleri hızlanmış olacak.

- Kâr-zarar durumu nedir?

Gelirleri ve karı her yıl düzenli bir şekilde artan bir liman. 2017’nin ilk 9 ayında limanın geliri yüzde 48 artarak 53 milyon 300 bin TL’ye çıktı. Net karı yüzde 76 artarak 23 milyon TL.ye yükseldi. Net kârın gelire oranı % 43 oldu. Yatırımcılar için önemli bir fırsat.