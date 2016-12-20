Bu oyuna izin vermeyeceğiz

-TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu:Büyükelçi Andrey Karlov’un uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetmesinden derin bir üzüntü duydum. Terör ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu, lanet ettiğimizi her defasında yineliyoruz. Sayın Büyükelçiye düzenlenen saldırı da asla kabul edilemeyecek, insanlık dışı bir olaydır. Huzura kastederek, kaos ortamıyla amaçlarına ulaşmayı umut edenlerin asla başaramayacaklar. Bu hain saldırının faillerinin ortaya çıkarılacağına inanıyor, Sayın Büyükelçinin ailesine, yakınlarına ve Rus halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyorum.

-MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak:Rusya Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Görünen o ki, terör örgütleri ve onların uzantıları, farklı yöntemlerle Türkiye’yi hedef alan bölgedeki varlığını sabote etmeye devam etme niyetindeler. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Değerli bir diplomatını kaybeden Rusya Federasyonu’na, Rus halkına ve Sayın Büyükelçi’nin ailesine en samimi duygularımızla başsağlığı diliyoruz.

-İTO Başkanı İbrahim Çağlar:Rusya Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov’un hayatını kaybettiği saldırıyı lanetliyorum ve Rus halkının üzüntüsünü paylaşıyorum. Türkiye ve Rusya ilişkilerinin yoluna girdiği bir dönemde meydana gelen bu saldırı son derece düşündürücüdür. Türk-Rus ilişkilerinin bundan etkilenmeyeceğine inanıyorum. Türk iş dünyası olarak Rus halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

- DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan: Bu menfur saldırıyı nefretle kınıyor; şahsım ve tüm DEİK ailesi adına Sayın Büyükelçinin yakınları başta olmak üzere, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı ve tüm Rus Halkına en derin taziyelerimizi iletiyorum. Terörü, terörün anlamını ve yol açtığı sonuçları çok iyi bilen, birebir tecrübe eden ve maalesef yaşayan bir ülke olarak bu acıyı çok iyi biliyor; anlıyoruz. Bu tür olaylara karşı artık tüm dünyada ortak bir tavır takınılması gerektiğini düşünüyoruz.

- DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan:Şahsen çok iyi tanıdığım; iki ülke hakları arasındaki dostluk ilişkilerine inanan ve bu yönde muazzam katkılar sağlamış Rusya Federasyonu Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov’a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyorum. Türkiye ve Rusya’nın içine çekilmek istendiği senaryonun farkındayız. Fakat her iki ülke, bu senaryoya düşmeyecek kadar akıllı ve sağduyuludur.

- Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı:Rus Büyükelçisinin hayatını kaybetmesinden de büyük üzüntü duyuyorum. Bu olayın en yakın zamanda aydınlatılması, her iki dost ülke arasındaki yakın ilişkilerin korunması en büyük temennimizdir.

- TÜSİAD:Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov’a gerçekleştirilen hain suikast ile derinden sarsıldık. Büyükelçi Karlov’un başta ailesi olmak üzere Rusya halkı ve devletine başsağlığı diliyoruz. Bu kabul edilemez saldırının arkasındaki karanlık emellerin bir an önce açıklığa kavuşmasını diliyoruz.

- ASKON Başkanı Mustafa Koca:Amacı itibarıyla son dönemlerde normalleşme sürecine giren Türkiye-Rusya ilişkilerini hedef alan bu saldırı iki ülke arasındaki yakınlaşmaya mani olamayacak. Bu hadise bir kere daha göstermektedir ki, ülkemiz üzerinde oynanan oyun çok büyük. Bu saldırı iki ülke arasındaki normalleşme sürecini sekteye uğratamayacaktır. Türkiye ve Rusya bu oyuna gelmeyecektir.

- Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay:Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik silahlı saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin her geçen gün daha da derinleştiği Rusya Federasyonu ile ülkemizi karşı karşıya getirmek için kurgulanmış bir oyundur. Türkiye ve Rusya Federasyonu, bu kirli oyunun bir parçası olmayacaktır.

- ATO Başkanı Gürsel Baran:Karlov’a yapılan kalleş saldırıyı lanetle kınıyoruz. Daha önce uçak düşürerek tuzak kuranlar bugün kurşun sıkarak aynı amaca hizmet etti. Türk ve Rus kamuoyu bu menfur terör eyleminin kurduğu tuzağa düşmeyecek. Saldırıda hayatını kaybeden Karlov’un ailesine ve Rus halkına başsağlığı diliyoruz. Terör, maksadı ne olursa olsun kendi kapanına kısılıp kalacaktır.

- ASO Başkanı Nurettin Özdebir:Büyükelçi Karlov’un hain bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduk. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin güçlenerek ivme kazandığı ve halklarımız arasındaki bağların daha da pekiştiği bir dönemde gerçekleşen bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ankaralı sanayiciler olarak ailesi ve Büyükelçilik mensuplarına taziyelerimizi sunuyor, tüm Rus halkının acılarını paylaşıyoruz.

- LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca:Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Gennadiyeviç Karlov’un Ankara’da uğradığı menfur terör saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. Sayın Karlov’un ailesine, yakınlarına, Rusya halkına ve Rusya Federasyonu devletine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. İki ülke arasındaki dostluğu ve yakın ilişkileri hedef alan bu menfur ve alçak saldırıyı yapanları ve yaptıranları nefretle kınıyoruz.

- İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi:Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik terörist saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Hain saldırıyı iki büyük komşunun ilişkilerini bozmaya yönelik planın bir parçası olarak değerlendiriyorum. Olayın iki ülke ilişkilerine yönelik provokatif bir saldırı şeklinde değerlendirilmesi, ülkelerimizin kardeşliğine sıkılan kurşunların perde arkasındaki güçlerin açığa çıkarılacağı yönündeki inancımızı artırıyor.

- UND Başkanı Çetin Nuhoğlu:Bu alçakça terörist saldırıyı lanetliyoruz. Büyükelçi Karlov, Türkiye’de zor bir dönemde son derece başarılı çalışmalar yürütmüş, gerek şahsi gerek mesleki özellikleriyle tüm devlet kademesinin takdirini kazanmış önemli bir diplomattı. Anısı her zaman bizimle olacaktır.

- TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral:Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov’a yapılan alçakça saldırıyı kınıyor, müteveffanın ailesine ve Rus Halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Türk-Rus ilişkilerine ve Ortadoğu barışına yönelik bu provokasyon hedefine ulaşamayacak.

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:İki ülke arasında ilişkilerin yeniden düzelip gelişmesini istemeyenler bu olayın baş aktörleridir. Ama kimse ülkemizin huzurunu bozamayacak. Her iki ülkenin ileri gelen yöneticileri bu durum karşısında dikkatli olmalı ve provokasyonlardan uzak durmalıdır.

- TÜROB:Saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Türkiye dostu değerli diplomat Büyükelçi Andrey Karlov’un ailesi başta olmak üzere Rusya halkının acılarını paylaşıyor ve başsağlığı diliyoruz.

İLİŞKİLERİMİZİ BOZMAYA YÖNELİK PROVOKASYON

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, “Bu olay, Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmaya yönelik açık bir provokasyondur, ama iki ülke buna kesinlikle izin vermeyecektir” ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, Karlov’un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Bakan Albayrak “Dostum Andrey Karlov’a yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ailesine ve tüm Rus dostlarımıza başsağlığı diliyorum. Bu olay, Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmaya yönelik açık bir provokasyondur, ama iki ülke buna kesinlikle izin vermeyecektir” değerlendirmesinde bulundu.