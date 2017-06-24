Bu yaz kiraya zam yok

Ramazan Bayramı’nın ardından memur tayinleri, kentsel dönüşüm ve okul değişimi sebebiyle İstanbul’da ortalama 100 binden fazla kişi ev arayacak. 2017’deki kiralık ev fiyatlarına bakıldığında kira oranlarının 2016’ya göre artmadığı, kiralara enflasyon oranında zam yapıldığı ya da artışın sadece ulaşım çalışmalarının yoğunlaştığı ilçelerle sınırlı kaldığı görüldü. Kentsel dönüşümün etkisiyle 2012-2015 arasında Kadıköy’de yüzde 200’leri bulan kira artışları, inşa edilen ev sayısının artmasıyla aynı kaldı. Kadıköy’de 2016’da 3+1 evin kirası 2 bin TL’den başlarken 2017’de aynı evin kirası 2.000 TL’de kaldı.

ÜSKÜDAR’DA ARTIŞ VAR

Kentsel dönüşümün yeni başladığı Üsküdar’da ise geçen yıl 1.600 TL’den başlayan 3+1 evler bu yıl 1.850 TL’den başlıyor. İlçedeki konut stoku az olduğu için kiralar da yükseldi. Öte yandan evlerin fiyatlarında semtler kadar nitelikleri ön plana çıkmaya başladı. Bakırköy’deki 3+1 ev için 2.500 TL kira istenirken, Bağcılar’daki 3+1 rezidansın kirası 5.000 TL’ye kadar çıkıyor. Yine çoğu çarpık yapılaşma olan Güngören’deki bir rezidansın kirası da 5.500 TL.

ŞİŞLİ, BEŞİKTAŞ TALEP GÖRÜYOR

Uzmanlara göre iç göç kiralık ev fiyatlarında çok etkili. Esenler, Bağcılar ve İkitelli’deki kentsel dönüşüm çalışmalarında hem mücahitlerden hem de devletten kira yardımı alan hak sahipleri Bakırköy, Beşiktaş, Şişli gibi ilçelerde yoğun olarak ev ararken,artan taleple bu bölgelerde evler birkaç gün içinde kiracı buluyor.