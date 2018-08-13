Burhanettin Duran: Türkiye yaptırımlarla diz çöktürülemez

Türkiye’ye yönelik yaptırımların ve gösterilen tutumun kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Duran, “Meselenin bir rahip Brunson meselesi olmadığı ortadadır. Türkiye’nin kendi menfaatlerini gözeten bir yaklaşımı göstermiş olmasının ABD tarafından hoşlanılmadığını görüyoruz. Uzun süredir ne FETÖ meselesinde ne de PKK/YPG meselesinde Türkiye’nin güvenlik önceliklerine göre hareket etmeyen ABD’nin şimdi Türkiye’ye yaptırımlarla yaklaşması müttefiklik bakış açısıyla açıklanabilir bir durum değildir. Bu, ilişkilerde yeni bir döneme geçtiğimizi gösteriyor” diye konuştu.

YENİ DÜNYA GELİYOR

Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, New York Times’ta yayımlanan makalesinin tarihi bir dönemece işaret ettiğini vurguladı. “Bu yazı, bir zamanlar İnönü’nün ‘Yeni bir dünya kurulur, Türkiye burada yerini alır.’ dediği 1964 Johnson mektubu dönemine benzer bir uyarıdır.” ifadesini kullanan Duran, şunları kaydetti: “Türkiye, yeni dostlar ve müttefikler arama aşamasına gelmiştir. ABD’nin son birkaç yıldaki sorumsuz tavrıyla bu noktaya gelindi. ABD, sadece Türkiye’ye değil, Avrupa Birliği’ne ve kendisine hasım olarak gördüğü Çin, Rusya, İran ve Venezuella gibi ülkelere de bu yaklaşımı gösteriyor. Bu, yeni bir dünya düzenine doğru gittiğimizi gösteriyor. Türkiye, burada pozisyonunu alabilecek, ekonomik saldırıları da göğüsleyebilecek ve menfaatlerini gözeten bir politika yürütmek durumunda. Şu aşamada görünen o ki diplomasi devam edecek ama Türkiye’nin kararlılığını ABD’nin anlaması gerekiyor.”