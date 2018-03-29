Bürokrasiyi yatırımcı ve vatandaş karşısında tuş edecek yeni yeni geliyor. Bürokrasiye tamamen bitirecek adımların bir kısmı devreye girerken, bir kısmı da Meclis’te görüşülüyor. Yatırım ortamını iyileştirecek yeni bir paket de yolda. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu’nun Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantısında yaptığı konuşmada bugüne kadar bürokrasiyi bitirecek adımları paylaşırken hazırlıkları devam eden 67 maddelik yeni bir paketin de Meclis’e sunulmak üzere olduğunu söyledi. Bugün itibariyle e-devlet üzerinden vatandaşın devletle iş yapma oranının yüzde 57’ye çıktığını belirten Yıldırım “Yıl sonuna kadar vatandaş tüm işlemlerini e-devlet üzerinden yapabilece. Bürokrasiyle, bürokratla karşı karşıya gelmeden her işinizi yapabilirsiniz. Yani bürokrasi ‘tuş’ oluyor, tuşa basacaksınız işinizi yapacaksınız” dedi. Yıldırım “Devletle işiniz varsa her bir kuruma aynı evrakları tekrar tekrar hazırlayıp götürme işine son veriyoruz. Bu çok önemli bir şey, bu bir devrim” diye konuştu. Gerekli dokümanların zaten mevcut olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, bunları tekrar tekrar istemenin anlamlı olmadığını söyledi. Yıldırım “Her türlü işlemi e-devlet kapısı üzerinden ayrı ayrı bir sürü evrak olmadan, kurumlar kendi içerisinde haberleşerek size sonuç bildirilecek. Böylece vatandaşın kapı kapı dolaşıp, yorulması bitkin düşmesinin önüne geçilecek” ifadesini kullandı.

650 LİRAYA ŞİRKET

İktidara geldiklerinde şirket kuruluşunun 1 ayı bulduğunu anlatan Yıldırım şimdi bir saati geçmediğini söyledi. Aslında daha da kısalabilir ama bir günde şirketinizi kuruyorsunuz, ‘Bismillah’ deyip işe başlıyorsunuz, fatura kesebiliyorsunuz, bu ciddi bir ilerlemedir.” diye konuştu. Yıldırım, artık şirket kurmak için il ve ilçelerde ticaret sicil müdürlüklerine başvurulacağını bildirerek, “Daha önce noterlere de gidiliyordu. Şimdi artık ticaret sicil müdürlerinde bu iş yapılacak. Bunun ne faydası var? 2 bin 250 lira veriyordunuz, şimdi 650 lira vereceksiniz, en büyük faydası bu” dedi.

İflas erteleme durumu olmayan kişilerin borçlarından kaçmak ve yükümlülüklerini yerine getirmemek için bunu kötüye kullanmaya başladığını ve birçok mağduriyet oluştuğunu belirten Yıldırım, bu uygulamayı kaldırdıklarını söyledi. İflas erteleme yerine şirketin kurtarılmasıyla ilgili mekanizma geliştirdiklerini anlatan Yıldırım, şirketin tasfiyesi yerine ticari hayatını sürdürmesini esas alan, alacaklı haklarının da korunması sağlayan bir statüye geçmesini istediklerini ifade etti.

İNŞAATTA İMZA AZALDI

Hayata geçirilen düzenlemelerin, inşaat sektörünü de ciddi ölçüde rahatlatacağını belirten Yıldırım “İnşaat izni alınması için 18 ayrı işlem yapılıyor. Bunun sayısı 6’ya indiriyoruz” dedi. Gümrüklerde artık tek pencere uygulamasının başladığını, kurumların, gümrüklerdeki personelin çalışma saatlerini buradaki işleyişe uygun yeniden düzenleyeceklerini vurgulayan Yıldırım, “Yani mesai bitti, kapılar kapandı, bekle dönemini artık kaldırıyoruz. Mutlaka kaldıracağız. 24 saat açık olmalı” diye konuştu.

Toplantı sonrasında Başbakan Yıldırım, “Mevzuatı kısaltıyoruz, engelleri ortadan kaldırıyoruz” diyerek beraberindekilerle kurdele kesimini gerçekleştirdi. Programda, Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ ve Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da hazır bulundu.

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