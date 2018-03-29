Bursa yerli savunmaya parça üretecek
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO), Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği ‘Millileştirme ve Yerlileştirme Sergisi’ açıldı.
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran, programın açılışında yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden olan Bursa’nın otomotiv, makine, tekstil ve kimya gibi stratejik sektörlerde geçmişten gelen büyük bir tecrübeye sahip olduğunu söyledi.
DAHA ETKİN OLACAĞIZ
BTSO olarak firmaların sektörlerdeki üretim becerilerini farklı alanlara da kanalize etmeleri amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden İlker Duran, “Uzay, savunma ve havacılıkta da firmalarımızı söz sahibi konuma getirmeyi hedefliyoruz. Otomotiv ve imalatta uluslararası büyük firmalara üretim gerçekleştiren, sertifikasyon ve kalifikasyon gibi konularda önemli aşama kaydetmiş firmalarımızı, savunma ve havacılık sektörlerinde gerçekleştirilecek milli projelerde de etkin paydaşlar olarak konumlandırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu..
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