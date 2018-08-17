Bursa'nın meşhur santa maria armudu ihracat rekoru kırıyor

Bursa’nın Gürsu ilçesindeki ova köylerinde yetiştirilen armudun hasadı bitti. Depolardaki armutlar yoğun talep üzerine yurt dışına ihraç ediliyor. Her yıl Gürsu ilçesinde 60 bin ton santa maria cinsi armut yetiştiriliyor. Bu armutların bir kısmı yurt içine satılırken büyük çoğunluğu ise başta Rusya olmak üzere Ortadoğu ve yurt dışına ihraç ediliyor. Bu yılda hasadı biten ve depolarda saklanan armut yoğun talep üzerine yurt dışına ihraç edilmeye başladı. Gürsu ilçesin de yetişen armutların daha iyi değerlendirilmesi için suyu çakırtılıp, kurutulacak ve sirkesi yapılacak. Gürsu ilçesindeki armut depolarını ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, burada armut’un son durumuyla ilgili üreticilerden bilgi aldı.

"Markalaşma oldukça talepte artıyor"

Bu yıl tarladan 60 bin ton santa maria armudunu toplayıp soğuk hava depolarına koyduklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, markalaştıkça armuda olan talebin arttığını ifade etti. Santa maria armudunun başta Rusya olmak üzere Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirten Işık, "Fiyatlar bu sene biraz daha iyi. İnşallah her sene daha iyi olacak. Fiyat ne kadar iyi olursa, armudumuzu ne kadar tanıtırsak ne kadar markalaştırabilirsek o kadar da fiyatı ve talebi artıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız festivali de armudumuzu tanıtabilmek için yaptık. İnşallah bundan sonra devam edecek. Armutla ilgili festivalimiz var, televizyon yayınlarımız var, daha farklı nasıl kullanılabilir diye altyapı çalışmamız var" dedi

"Armut sirkesi geliyor"

Armudun 1. ve 2. sınıflarının piyasada tüketildiğini, 3. sınıf armudu da yan ürün olarak değerlendirmek için de çalışma başlattıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Armut suyu, armudun kurutulması, armudun sirkesi ve buna benzer yan ürünlerin de değerlendirilmesi için deneme çalışmalarına başladık. İnşallah önümüzdeki sene de Tarım A.Ş. denetiminde de seri üretimine başlayacağız. Tarımdan geçinen arkadaşlarımızın yüzde 90'ı armut üzerinden geçiniyorlar. Armut, Gürsu'ya ve Türkiye'ye ciddi anlamda getiri sağlıyor. Gürsu bir tarafında sanayi diğer tarafında da tarımıyla ülkeye katkı sağlıyor. Burada da onlarca işçi kardeşimiz ekonomiye katkı amacıyla depolama yapıyorlar. İnşallah bunun sonucunda gerek yurt dışına gerekse yurt içine yapacağımız satışlarda da ekonomiye değer katacağına inanıyorum. Bir taraftan çiftçi kardeşlerimizin ekonomisi güçlenirken diğer tarafta da ülkemizin ekonomisi güçlenecek" dedi.

“Bursa şeftalisi eski günlerine dönüyor"

Şeftalinin Bursa ile özdeşleşmiş bir meyve olduğunu ancak ovadaki verimin azalmasıyla ciddi anlamda güç kaybetmeye başladığının altını çizen Işık, geliştirdikleri yeni üretim modelleri sayesinde Bursa şeftalisinin eski günlerine geri döneceğini belirtti. Işık, "Şeftaliler daha önce 1 ay içerisinde tüketiliyordu, şimdi çiftçimizin yeni üretim modelleri sayesinde 5 ayda tüketiliyor. Bu da Bursa şeftalisinin ovada kaybettiği gücünü geri kazanması demek. Rusya'ya buradan ihracatımız oluyor. Hem şeftalimiz, hem deveci armudumuz, hem de santa maria armudumuz ihraç ediliyor" şeklinde konuştu.