Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Ocak ayında bütçe, 1.7 milyar lira fazla verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal: 'Ocak ayında bütçe gelirleri 58,2 milyar lira, giderleri 56,5 milyar lira olurken, bütçe 1,7 milyar lira fazla verdi.'

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Ocak ayında bütçe gelirleri 58,2 milyar lira, giderleri 56,5 milyar lira olurken, bütçe 1,7 milyar lira fazla verdi."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kahraman Mehmetçik 6. gözlem merkezi için İdlib’e konuşlandı

Kahraman Mehmetçik 6. gözlem merkezi için İdlib’e konuşlandı

H'A'v takımı da Afrin'de

H'A'v takımı da Afrin'de

Emir Saadettin Köpek'in kim olduğu ortaya çıktı?

Emir Saadettin Köpek'in kim olduğu ortaya çıktı?

İşte o zor anlar

İşte o zor anlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA