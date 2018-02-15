Ocak ayında bütçe, 1.7 milyar lira fazla verdi
Maliye Bakanı Naci Ağbal: 'Ocak ayında bütçe gelirleri 58,2 milyar lira, giderleri 56,5 milyar lira olurken, bütçe 1,7 milyar lira fazla verdi.'
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Ocak ayında bütçe gelirleri 58,2 milyar lira, giderleri 56,5 milyar lira olurken, bütçe 1,7 milyar lira fazla verdi."
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