Ocak ayında bütçe, 1.7 milyar lira fazla verdi Maliye Bakanı Naci Ağbal: 'Ocak ayında bütçe gelirleri 58,2 milyar lira, giderleri 56,5 milyar lira olurken, bütçe 1,7 milyar lira fazla verdi.'