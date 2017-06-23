Ramazan ayının bitmesini bekleyen tatilciler harekete geçince havada-karada yoğunluk başladı. Özellikle otogarlarda yoğunluk önceki günden itibaren başlarken yaşanan yoğunluk üzerine hem otobüs firmaları hem de havayolu şirketleri ek seferler koydu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Ramazan Bayramı nedeniyle 15 milyona yakın vatandaşın yollarda olacağını belirtirken “Tüm yollarda önlemlerimizi aldık. Bayram tatili süresince de Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı otoyol ve köprülerimizden geçişleri ücretsiz hale getirdik. Trafiğin en yoğun olduğu karayollarımızda, yol çalışmalarına 24-28 Haziran arasında ara verilecek. Otoyollar başta olmak üzere trafik yoğunluğu fazla olan yollarda bakım, onarım gibi çeşitli nedenlerle eksilen şeritler trafiğe açıldı” dedi.

37 BİN 600 UÇAK

Arslan, havalimanlarında da yoğun bir trafik beklendiğini dile getirerek, bugünden başlayarak 2 Temmuz’a kadar 7 büyük havalimanından 37 bin 600 uçağın iniş-kalkış yapmasının beklendiğini söyledi. En yoğun uçak ve yolcu trafiğinin gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı’ndan cuma günü bin 511 uçağın iniş ve kalkışı olduğuna dikkati çeken Bakan Arslan, “Yoğunluğun artacağı 2 Temmuz’da ise bin 519 uçağın iniş kalkış yapması planlanıyor. Ayrıca havayolu şirketlerinin talepleri doğrultusunda ilave uçak seferleri için gerekli önlemleri aldık” diye konuştu.

YHT SEFERİ ARTIYOR

Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu taleplerinin karşılanabilmesi için Yüksek Hızlı Tren (YHT) sefer sayısının da artırılacağını vurgulayarak, Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara hatlarında karşılıklı sefer ilave edileceğini söyledi. Konyalılar’a da müjde veren Arslan, “Artan yolcu talebini karşılamak üzere Konya-İstanbul hattında günde 4 olan YHT sefer sayısını 6’ya çıkarıyoruz” dedi. Vatandaşların tatile gidiş ve dönüş günlerinde aynı gün ve saatte yola çıkmalarının bazı güzergahlarda yol kapasitesinin üstünde trafik yoğunluğu oluşturacağına dikkati çeken Arslan, seyahatlerin gün içinde uygun saatlere yayılmasını ve aceleci davranışlardan kaçınılmasını istedi.