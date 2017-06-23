Büyük göç
Kara-hava ve denizde tatil yoğunluğu yaşanıyor. Ramazan’ın bitmesini bekleyen 15 milyon kişi yollara düşünce otogar ve havalimanları doldu taştı.
Ramazan ayının bitmesini bekleyen tatilciler harekete geçince havada-karada yoğunluk başladı. Özellikle otogarlarda yoğunluk önceki günden itibaren başlarken yaşanan yoğunluk üzerine hem otobüs firmaları hem de havayolu şirketleri ek seferler koydu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Ramazan Bayramı nedeniyle 15 milyona yakın vatandaşın yollarda olacağını belirtirken “Tüm yollarda önlemlerimizi aldık. Bayram tatili süresince de Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı otoyol ve köprülerimizden geçişleri ücretsiz hale getirdik. Trafiğin en yoğun olduğu karayollarımızda, yol çalışmalarına 24-28 Haziran arasında ara verilecek. Otoyollar başta olmak üzere trafik yoğunluğu fazla olan yollarda bakım, onarım gibi çeşitli nedenlerle eksilen şeritler trafiğe açıldı” dedi.
37 BİN 600 UÇAK
Arslan, havalimanlarında da yoğun bir trafik beklendiğini dile getirerek, bugünden başlayarak 2 Temmuz’a kadar 7 büyük havalimanından 37 bin 600 uçağın iniş-kalkış yapmasının beklendiğini söyledi. En yoğun uçak ve yolcu trafiğinin gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı’ndan cuma günü bin 511 uçağın iniş ve kalkışı olduğuna dikkati çeken Bakan Arslan, “Yoğunluğun artacağı 2 Temmuz’da ise bin 519 uçağın iniş kalkış yapması planlanıyor. Ayrıca havayolu şirketlerinin talepleri doğrultusunda ilave uçak seferleri için gerekli önlemleri aldık” diye konuştu.
YHT SEFERİ ARTIYOR
Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu taleplerinin karşılanabilmesi için Yüksek Hızlı Tren (YHT) sefer sayısının da artırılacağını vurgulayarak, Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara hatlarında karşılıklı sefer ilave edileceğini söyledi. Konyalılar’a da müjde veren Arslan, “Artan yolcu talebini karşılamak üzere Konya-İstanbul hattında günde 4 olan YHT sefer sayısını 6’ya çıkarıyoruz” dedi. Vatandaşların tatile gidiş ve dönüş günlerinde aynı gün ve saatte yola çıkmalarının bazı güzergahlarda yol kapasitesinin üstünde trafik yoğunluğu oluşturacağına dikkati çeken Arslan, seyahatlerin gün içinde uygun saatlere yayılmasını ve aceleci davranışlardan kaçınılmasını istedi.
İETT’den yüzde 50 indirim
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamayla, İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, Taksim-Kabataş füniküleri ve şehir hatları vapurları ile İstanbul Otobüs A.Ş. ve özel halk otobüslerinin Ramazan Bayramı’nda yüzde 50 indirimli hizmet vereceğini açıkladı.
HAVADA 228 EK SEFER
Kurban Bayramı tatilini şehir ve yurtdışında geçirmek isteyen çok sayıda vatandaşın havayolunu tercih etmesi nedeniyle Atatürk Havalimanı gidiş katları son ayların en kalabalık gününü yaşadı. Havayolu şirketleri şirketleri toplam 228 ek sefer koydu. Türk Hava Yolları (THY) bayram için 57 iç hat, 26 dış hat olmak üzere toplam olarak 83 ilave sefer düzenledi. Milli havayolu şirketi, iç hatta İzmir’e 2, Antalya’ya 10, Bodrum’a 22, Dalaman’a 16, Trabzon’a 5 ile Ordu-Giresun’a ise 2 ek sefer yapacak. Dış hatta da Bahreyn’e 6, Dubrovnik’e 4, Lefkoşa’ya 7, Kuveyt’e 1, Saraybosna’ya ve Podgorica’ya dörder ek uçuş icra edilecek. Pegasus Hava Yolları 116, Onur Air 20, Atlasglobal Hava Yolları ise 9 ek sefer düzenleyecek. Bu arada THY oluşabilecek yoğunluk için yolcularını uyardı. THY iç hatlarda en az 2 saat, dış hatlarda da en az 3 saat önce Havalimanları’nda olmalarını istedi.
Ramazan’ın bitmesini bekleyen otogara koştu
Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde ya da yakınlarıyla birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar, otogarlara hücum etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı AŞTİ’de, günde ortalama 150-200 bin kişi giriş-çıkış yaparken, bu rakam 300 bin kişiye kadar ulaştı. Benzer yoğunluk İstanbul ve İzmir’deki otogarlarda da yaşandı. Seyahat firmalarının temsilcileri Ramazan ortasına gelen okul tatili nedeniyle seyahate çıkamayanların yaşanan yoğunlukta etkili olduğunu belirttiler. Konya’da bir seyahat firmasının genel müdürü Ahmet Yılmaz, bu yıl geçmiş yıla göre daha fazla bir yoğunluğun olduğunu söyledi. Tatil gününün az olmasına rağmen yoğunluk yaşadıklarını belirten Yılmaz “Asıl yoğunluk İstanbul’dan Anadolu’ya doğru yaşanıyor. Dönüşlerde de tam tersi durum yaşanacak. Bu sene özellikle öğrenciler tam olarak gitmediği ve bayrama denk geldiği için iki taraflı bir yoğunluğu da taşıyoruz” dedi.
DENİZDE DE YOĞUNLUK
Bayram yoğunluğu kara ve hava ile sınırlı kalmadı, denize de yansıdı. Bandırma Feribot İskelesi’nde feribottan inen tatilcilerin kullandığı araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO), İstanbul (Yenikapı)-Balıkesir (Bandırma) arasında normalde 4 olan günlük sefer sayısı dün 12’ye çıktı. Seferler bugün ise 13’e çıkacak. Bayram yoğunluğunun yaşandığı bugün ve yarın, bu hatta yaklaşık 2 bin 800 araç ve 18 bin yolcunun taşınması bekleniyor.
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