Büyük şirketlere döviz sınırlaması

Türkiye’nin Davos’u olarak bilinen Uludağ Ekonomi Zirvesi dün başladı. Türkiye’den ve yurtdışından 1.200’e yakın iş insanın katılacağı zirvenin ana teması ‘Gelecek’ olarak belirlendi. Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, son dönemlerde yükseliş trendine giren döviz ve şirketlerin döviz borçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. KOBİ’lere getirilen döviz borçlanma sınırlamasının, büyük şirketlere de getirileceğini belirten Şimşek “Reel sektör şirketlerimizin döviz açığı net pozisyonu 213 milyar dolar. Bu büyük bir rakam. Kısa vadede akıllı davranmış bizim firmalar. Kısa vadede döviz biriktirmişler. 1 yıllık vade ile şirketlerimizin net döviz açığı yok ama bu orta vadedeki sorunu ortadan kaldırmıyor. O nedenle biz tedbir alıyoruz. Peki ne yapacağız? Meşhur Amerikan Başkanı J.F. Keneddy’nin bir sözü var. ‘Çatıyı hava güneşliyken tamir etmek lazım. Şirketlere, döviz borçlanmaya sınır getireceğiz; KOBİ›lerde yaptık. Büyükler yönetebildiklerini söylüyor ama görüyoruz yönetemiyorlar; tedbiri alacağız” dedi.

‘7-7.5 ORANINDA BÜYÜRÜZ’

Şimşek, Türkiye’nin 2017’yi muhtemelen yüzde 7-7.5 arasında bir büyüme ile kapattığını, 2018’de ise yüzde 5.5 büyüme öngördüklerini dile getirdi. Yatırımların artacağını, özel tüketimin ve dış talebin güçlü olduğunu aktaran Şimşek, “Yatırımlar artacak çünkü kapasite kullanım oranı çok yüksek, muazzam teşvikler var. Yatırım başvuruları, teşvik başvuruları rekor düzeyde. Kredi garanti mekanizmasını devreye soktuk. En büyük kaynağı yatırımlara ayırıyoruz. Türkiye son 10 yılda 8.7 milyon vatandaşına iş buldu. Bu muazzam bir başarı. Avrupa uzun bir aradan sonra güçlü büyüyor. Bu bizim için iyi haber. Turizm de toparlanıyor. Dolayısıyla Türkiye hem içi hem de dış talebin güçlü olduğu bir dönemde” ifadelerini kullandı.

Şimşek’ten çağrı

ŞİRKETLERE

Şimşek, sermaye piyasalarının geliştirilmesi için arz ve talebin olması gerektiğini belirtti. Şu anda şartların elverişli olduğunu henüz yağmur ve fırtınanın olmadığını söyleyen Şimşek, “Şirketlerinizi dünyada ve Türkiye’de halka açın. Yeni ortaklar alın. Bu şekilde büyümeyi daha sağlıklı kaynaklarla finanse edin. Biz ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceğiz” dedi.

BANKALARA

Bankalara bir çağrısı olduğunu söyleyen Şimşek, şunları söyledi: “Aslında her bankanın bir aracı kurumu var ama yetmez. Gerçek anlamda niye yatırım bankası kurmuyorsunuz? Gelin biz size yardımcı olalım. Yatırım bankası kurun. Ayrıca, şu an faizlerin yükseleceği bir döneme giriyoruz. Eğer mümkünse borç almayın. Mutlaka ortak alın. Sermaye piyasalarına çıkın” görüşlerini aktardı.

İNŞAATÇILARA

Türkiye’nin yatırım oranının Çin, Hindistan ve Endonezya’dan sonra en yüksek ülke olduğunu vurgulayan Şimşek, “Yatırımlarda inşaatın payı çok yüksek. İnşaata yatırım yapan başarılı firmalarımızın artık Ar-Ge’ye, yazılıma, teknolojiye ve geleceğe yatırım yapmaları kendi gelecekleri için daha hayırlıdır. Diğer taraftan kazandıklarını makine-teçhizata, imalat sanayisine yatırsınlar” dedi.

Blockchain çok farklı noktalara gelecek

Akbank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Binbaşgil “Artık işlemlerimizin yüzde 95’e yakını şubeler dışında oluyor. Bu korkunç bir rakam. Dünyaya ayak uydurabilmek için inovasyon laboratuvarı kurduk. Bize uygulanabilecek en iyi trendler neyse onu uygulamaya çalışıyoruz. Blockchain olayı gerçekten çok farklı noktaya gelecek. Bunun yaygınlaşması lazım. Bu, biraz zaman alıcı bir şey ama bu bittiği zaman çok daha farklı bir şey olacak. Müşterilerimiz bundan çok faydalanacak. Ucuz, hızlı ve güvenli olacak. Bunun için dünyadaki sistemin biraz değişmesi gerekiyor” dedi.

Londra’da dev bir zincirle masadayız

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu “Biz Türkler inanırsak, kendimize güvenirsek, birlik olursak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Biz simitle bunu başardık. Simit Sarayı markasıyla dünyanın en iyi noktalarında mağazalar açıyoruz. İnsanlara Simit Sarayı’nı ezberletiyoruz. Londra’da 85 mağazası olan bir zincirle konuşuyoruz. İnşallah onu da bitirirsek bir anda 85 mağazayı Simit Sarayı yapacağız. Bu yıl 2 ülkeye daha giriyoruz. 2019 yılında tamamen Uzakdoğu pazarına yöneleceğiz. Biz 1.5 liraya simit satarak bu ciroları yapıyoruz” diye konuştu.

Türkiye teknoloji kullanımında önde

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan “Büyük ihtimalle dünyadaki en dijitalleşmiş ülkelerden birinde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Ben telekom sektöründen geliyorum ama Türkiye’de özellikle internetin kullanımının çok yüksek düzeyde olduğunu görüyoruz. Türkiye gerçekten dijital teknolojilerin kullanımı konusunda birçok piyasadan çok önde” dedi.