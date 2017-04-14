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Büyükanneler maaşlarını almaya başladı

Torununa bakan büyükannelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilecek maaşların ödenmesine başlandı.

  • AA
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Projenin pilot illerinden Tekirdağ’da da gelin veya kızları çalıştığı için torununa bakan büyükanneler, maaşlarını almak üzere PTT şubelerine geldi.

İşlemlerini tamamlayan büyükannelere 425 lira ödendi.

Tekirdağ'da 460 büyükanne, torununa bakması nedeniyle maaş almaya hak kazandı. Tekirdağ için ayrılan 500 kontenjandan geri kalan 40 kontenjan için ise 28 Nisan'a kadar başvurular alınacak.

-"Allah devletimizden razı olsun"

Maaşını çekmeye PTT'ye gelen Aynur Pulat (46), AA muhabirine başvuru ve maaş bağlanma süreçlerinin çok kolay olduğunu söyledi.

Torununa baktığı için devletin verdiği maaşı yine torununa harcayacağını ifade eden Pulat, "Allah devletimizden razı olsun, verdiği destekten memnunum. Hem torunuma bakıyorum, hem para alıyorum." dedi.

Leyla Batı (44) ilk maaşını çekmenin sevincini yaşadığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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