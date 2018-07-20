Büyümek için bedelli gerekliydi

Yetişmiş eleman her daim ihtiyaç

Müstakil Sanayici ve İşadamları (MÜSİAD) Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan

“Hükümetimizin almış olduğu bu kararla, hem askerlik hizmeti nedeniyle mağdur olan binlerce genç vatandaşımızın sorunlarının giderileceğini hem de askerlik sebebiyle iş dünyasında meydana gelebilecek iş gücü kaybının önüne geçileceğini düşünüyoruz. Nitelikli iş gücünün olumlu yönde değerlendirilmesi adına bedelli askerliğin çıkarılmasını son derece makul bir durum. Bu uygulamayla birlikte hem nitelikli iş gücü eksikliğinden kaynaklanan ekonomik zararların önüne geçilmiş olacak hem de bedelli askerlik uygulamasıyla devletimizin kasasına önemli bir miktarda sıcak para akışı sağlanacaktır. Dolayısıyla, hükümetimizin almış olduğu bedelli askerlik kararını bu bakımdan son derece olumlu karşılıyoruz.”

Tam profesyonel askerlik önerisi