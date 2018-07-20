Büyümek için bedelli gerekliydi
Yetişmiş elemanın askere gitmesinin üretim ve istihdama olumsuz etki yapabileceğini belirten iş dünyası temsilcileri, bedelli askerlik konusuna tam destek verdi. İş adamları Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşabilmesi için bu yasanın gerekli olduğunu söyledi.
- KAAN ZENGİNLİ
Yetişmiş eleman her daim ihtiyaç
Müstakil Sanayici ve İşadamları (MÜSİAD) Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan
“Hükümetimizin almış olduğu bu kararla, hem askerlik hizmeti nedeniyle mağdur olan binlerce genç vatandaşımızın sorunlarının giderileceğini hem de askerlik sebebiyle iş dünyasında meydana gelebilecek iş gücü kaybının önüne geçileceğini düşünüyoruz. Nitelikli iş gücünün olumlu yönde değerlendirilmesi adına bedelli askerliğin çıkarılmasını son derece makul bir durum. Bu uygulamayla birlikte hem nitelikli iş gücü eksikliğinden kaynaklanan ekonomik zararların önüne geçilmiş olacak hem de bedelli askerlik uygulamasıyla devletimizin kasasına önemli bir miktarda sıcak para akışı sağlanacaktır. Dolayısıyla, hükümetimizin almış olduğu bedelli askerlik kararını bu bakımdan son derece olumlu karşılıyoruz.”
Tam profesyonel askerlik önerisi
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Hasan Ali Cesur
“Gençlerimiz üniversiteyi bitirdikten sonra uzmanlaşmak adına akademik çalışmalar içerisine giriyor. Haliyle yaşları da bu süreçte ilerliyor. Tam verimli olacakları çağda asker ocağına gidiyorlar. Bu ülkenin çalışkan ve üreten gençlere ihtiyacı var. Yetişmiş eleman ihtiyacımız çok fazla. Fakat adalet ilkesi de çok önemli. Bu nedenle bu konudaki tavsiyemiz tam anlamıyla profesyonel orduya geçilmesi ve 28 yaşına kadar askerlik vergisi adı altında vergi getirilmesidir.”
Esnaf kepenk kapatmayacak
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken
“Bedelli askerlikle ilgili bizim düşüncemiz olumlu. Bakmak zorunda olduğu ailesi, çocuğu olan, okulunu bitirir bitirmez işe girmiş olan, çalıştığı yerden ya da işinden 6 ay–1 sene gibi bir zaman uzaklaştığında o işi kaybedecek olanlar için uygun oldu. Yetişmiş elemanların işinden uzaklaşması hem kendisini köreltiyor, hem de döndüğünde o işi kaybetme riski taşıyor. İşini kurmuş elemanları iş dünyası hiçbir zaman kaybetmek istemez. Esnaf dükkânını kapatamaz.”
Hazine’ye ciddi katkısı olacak
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Hasan Ali Cesur
Bedelli askerlik bekleyen gençlerimizin özellikle hâlihazırda iş hayatında yer alarak üreten, istihdam sağlayan, akademik çalışmalarda bulunanlar olması konunun dikkatle değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Yasa ile elde edilecek gelirler Hazine’ye önemli oranda katkı sağlayacaktır. Bedelli askerlik yaparak işine devam eden gençlerimiz kendi işyerlerinden kopmayacak, üretecek, istihdam edecek dolayısıyla ekonomiye katma değer sağlayacaktır.”
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