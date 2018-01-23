Buzdolabındaki mesafeye dikkat: Çok harcatıyor

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, elektrik faturasının düşürme yollarını açıkladı. Peki, Elektrik tasarrufu nasıl yapılır? Elektrik faturası nasıl düşer? İşte en basit yöntemlerle elektrik faturalarını düşürmenin yolları.

ELEKTRİK FATURASI NASIL DÜŞER?

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından yapılan açıklamada, elektrik faturalarında tasarruf sağlamak için çamaşır yıkama alışkanlıklarından mutfak aletlerinin kullanımına kadar dikkat edilecek bazı küçük kurallar konusunda ipuçları yer aldı.

ELEKTRİK TASARRUFU NASIL YAPILIR?

"Elektrikli cihazlar düğmesinden kapatmadığınız sürece enerji harcamaya devam eder, tasarruf için cihazların mutlaka düğmesinden kapatılması doğru olur" uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

- Normalden 3 kat az elektrik tüketen düşük enerji ampulleri kullanmaya özen gösterilmeli,

- Çamaşırlar gerekmedikçe yüksek ısıda yıkanmamalı,

- Şarj aletlerinin sürekli prizle bırakılmaması hem tüketim hem de güvenlik açısından gerekir,

- Buzdolabındaki sıvı yiyeceklerin üzerinin kapatılması enerji tüketimini azaltır,

- Dondurulmuş gıdaların derin dondurucudan bir gün önce çıkarıp buzdolabınıza konulması, dolaba soğukluk vereceği için elektrik tüketiminde tasarruf sağlar,

- Buzdolabı fırın ve diğer ısı kaynaklarından uzakta olmalı ki serin kalmak için çok fazla çaba sarf etmek zorunda kalmasın,

- Buzdolabı ile arkasındaki duvar arasında en az 10 cm mesafe olmalı.