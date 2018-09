BY Holding dünyanın dört bir yanında başarılara imza atıyor

Türk iş dünyasında yakaladığı başarısını uluslararası alana taşıyarak global ölçekte yatırımlara imza atmaya başlayan BY Holding Yönetim Kurulu Başkanı Beyazıt Yıldırım, su arıtma, biyolojik & endüstriyel atıksu arıtma ve geri kazanım sistemleri konusunda şirketlerini dünyanın en büyük devleri arasına çıkardı.

20 yıl önce yola çıktığı ve şu anda da BY Holding’in amiral gemisi olan TesWaterGroup şirketiyle dünyanın 40 ülkesine ihracat gerçekleştiren ve onlarca ülkede su arıtma tesisleri kuran Beyazıt Yıldırım, dünyada su kaynaklarının her geçen gün azaldığı gerçeğini göz önünde bulundurarak yatırımlarını idealist amaçlarla sürdürüyor.

Sıfırdan atıldığı iş hayatında uluslararası alanlarda konuşulan başarılar sığdıran Beyazıt Yıldırım, genç yaşta bir holding patronu olarak, genç girişimcilere ve iş adamlarına ilham kaynağı olan bir kariyer öyküsüne sahip oldu.

Artan rekabetin yanında siyasi ve ekonomik gelişmelerin de olumsuz etkilediği, başarının her geçen gün daha zor hale geldiği iş dünyasında istikrarlı bir şekilde yatırımlarını her yıl arttırmayı başaran genç holding patronu Beyazıt Yıldırım, yatırım yaptığı sektörlerde global şirketler ortaya çıkarmayı gelenek haline getirdi.

“Bu işin şakası yok, dünyada su kaynakları hızla tükeniyor’’

Su ve atıksu arıtımının insanlığın geleceği açısından çok önemli bir gündem maddesi olması gerektiğini belirten BY Holding Yönetim Kurulu Başkanı Beyazıt Yıldırım’’ Su insanların temel ihtiyacı ve suyun yerini alabilecek dünyada ikinci bir madde yok. Onlarca yıldır uğruna savaşların yapıldığı petrolün yerine bugün olduğu gibi başka enerji kaynakları kullanabilirsiniz ama suyun yerine kalabilecek ikinci bir kaynak yok.’’ dedi. Dünyada 2030 yılına kadar kullanılabilir su miktarının yüzde 40 düşeceğini sözlerine ekleyen Beyazıt Yıldırım ile ulusal ve uluslar arası alandaki yatırımları hakkında konuştuk.

Beyazıt Bey, bugün BY Holding sektöründe sadece Türkiye’ de değil dünya genelinde adından söz ettiren bir kurum. Dünyanın birçok ülkesinde imzanızı attığınız projeler var. Kısaca yatırımlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

BY Holding’ in çatısı altında her biri kendi alanında uzman ve profesyonel olarak uluslar arası standartlarda üretim gerçekleştiren, projeler hayata geçiren şirketlerimiz var. Holdingimizin amiral gemisi olan TesWaterGroup, su arıtma, biyolojik & endüstriyel atık su arıtma ve geri kazanım sistemleri alanında faaliyet göstermektedir. Holdingimizin diğer bir iştiraki olan Duhatech Makine Teknolojileri ise son teknoloji ile donattığımız fabrikasında, uluslararası kalite ve standartlarda su arıtma sistemleri ve endüstriyel ekipman üretimi gerçekleştiriyor. Duhatech Makine Teknolojileri şirketimiz, proje ve tasarım aşamasından üretimin son noktasına kadar anahtar teslimi olarak hizmet sunmaktadır. Şirketimiz üretimdeki gücünün yanında Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarıyla geliştirdiği yeni ürünlerle de sektöründe ilklere imza atmayı başardı. Kısa sürede sektöründe hızlı bir şekilde büyümeyi başaran diğer bir iştirakimiz ise BY Energy’dir. Özellikle yenilenebilir enerji üretiminde kullanılan donanım ve teknolojilerin tedarikçisi olan BY Energy, Güneş enerji santralleri, Rüzgâr enerji santralleri, Hidroelektrik santraller ve biyogaz tesisler konusunda yatırım gerçekleştiriyor. BY Construction ise holdingimizin, mühendislik bilgisi gerektiren spesifik, nitelikli inşaat ve yapı projeleri yapımı gerçekleştiren uzmanlık alanı sadece inşaat olan şirketidir. BY Construction şirketimiz, ulaşım ve konut projelerinden, endüstriyel projelere, baraj ve hes projelerine farklı kullanım amaçlarına dönük özel projeler yapabilecek mali güce, gelişmiş makine parkına ve profesyonel insan kaynağına sahip. BYInvest, uzun vadeli holding hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemize, milletimize katma değer oluşturacak yatırımlar gerçekleştirmek için, araştırmalar yapan, yatırımlar gerçekleştiren şirketimizdir.

“Son teknoloji fabrikalarımızda uluslararası standartlarda üretim gerçekleştiriyoruz’’

FAALIYET gösterdiğimiz alanlardan kazandıklarımızı yine yatırıma dönüştürmeyi ana ilkemiz haline getirdik. Şu anda üretim gerçekleştirdiğimiz, biri Kocaeli diğeri Gebze’de olan iki fabrikamız, sürekli yatırım anlayışımızın bir sonucu olarak gelişmiş son teknolojiye sahip. Toplam kapalı alanı 20 bin m2’nin üzerinde olan her iki fabrikamızda uluslararası kalite standartlarına göre üretim gerçekleştirip yurt içi ve yurt dışı pazara sunmaktayız.

“40’tan fazla ülkede Türkiye’mizi temsil etmek bana gurur veriyor’’

Su arıtma sistemleri üzerine yatırım yaptığımız ve ürün ihraç ettiğimiz ülke sayısı bugün itibariyle 40’ı geçmiş durumda. Sıfırdan başladığım iş hayatında gece gündüz çalışarak dünyanın farklı ülkelerinde ülkemizi temsil edecek işler yapmak bana gurur ve mutluluğu bir arada yaşatıyor.

“Birçok ülkede ofis sayımızı arttırıyoruz’’

ÇOK uluslu şirket olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Hali hazırda Kazakistan, Özbekistan ve Gürcistan’da kendi ofislerimiz mevcut olup Afrika ülkelerinde de ofis açma hazırlıklarımız sürüyor. 2019 yılında farklı ülkelerde başlayacak olan projelerimiz var. Özellikle Türkiye Cumhuriyetlerinde ve Afrika ülkelerinde başlayacak olan yol projemizin çalışmaları hızla devam ediyor.

‘BY Holding olarak hedefimiz; Türk mühendislerinin ve Türk şirketlerinin dünya üzerindeki etkinliğine katkı sağlamaktır.’

