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Çalınan fındıklar için "sms"li uyarı

Trabzon Ticaret Borsası (TTB), il genelinde üreticilerden çalınan fındıkların piyasada satılmaması amacıyla üyelerini mesajla uyardı.

  • TRABZON (AA)
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TTB'den yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce Çukurçayır Mahallesi'nde Vehbi Yılmaz'a ait evden 15 çuval içerisinde yaklaşık bin 200 kilogram fındığın çalındığı belirtildi. Olayın bilgisini alan TTB'nin, il genelindeki üyelerinin cep telefonlarına çalınan fındığın türü ve miktarıyla ilgili uyarı mesajı gönderdiği ifade edildi.

Açıklamada, fındık alım ve satımı yapanların uyarılmasıyla birlikte çalınan ürünlerin ele geçirilmesi için farkındalık oluşturulduğu kaydedildi.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu da mesaj sistemi ile çalıntı fındıkların satın alınmasını önlemeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu sistem manavlarımızın fındık alım sırasında dikkatli olmaya sevk ederek, çalıntı fındıklarında zaman zaman yakalanmasına vesile olmuştur. Manavlarımıza fındıkların türleri kadar satın aldıkları kişilere de dikkat etmeleri hususunda uyarılarda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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