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Çalışan anneye 7.376 lira

Yeni annelere 300 ila 600 lira doğum yardımı, 149 lira süt parası ve iş göremezlik ödeneği veriliyor. Bu desteklere yarım gün çalışma ödeneği de eklendi. Toplam teşvik 7.376 liraya yükseldi.

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Çalışan kadınlar çocuk sahibi olduklarında devlet tarafından maddi destek alıyor. Bu kapsamda annelere 4 farklı ödeme yapılıyor. Doğum yardımıyla anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira ödeniyor. İkinci ödeme yardımı ise doğum yapan kadına süt ve emzirme parası olarak veriliyor. 

DOĞUM İZNİ ÖDEMESİ 

Doğum parasını almak için kadının çalışıyor olması, kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl süt parası yeniden belirleniyor. Bu yıl süt parasının tutarı 133 liradan 149 liraya çıktı. Çalışan anneler, üçüncü destek olarak ise doğum izninde çalışmadıkları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Çalışan kadının maaşına göre en az 5 bin 50 lira ödeniyor. 

YARIM GÜN ÇALIŞMA DESTEĞİ 

Dördüncü destek kapsamında ise sigortalı çalışan tüm kadınlar, doğum yapmaları halinde annelik izni sonrasında birinci doğumda 2, ikinci doğumda 4, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek. Engelli çocuğu olanlarda süre 12 ay olarak uygulanacak. Yarım gün çalışıp, çocuğuyla daha fazla zaman geçiren anneye devlet teşvik veriyor. 

EN AZ 1.877 LİRA 

Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron öderken, 938 lirayı devlet, İŞKUR aracılığıyla ödeyecek. Bu haktan yararlanmak için analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde ‘İŞKUR’a müracaat edilecek. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anneye devlet; 300 lira çocuk parası, 149 lira süt parası ve 5 bin 50 lira da iş göremezlik ödeneği ve bin 877 lira yarım gün çalışma ödeneğiyle birlikte 7 bin 500 lira ödeme yapacak.

(Güneş)

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