Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Çalışan değil patron

Yozgat'ın Çandır ilçesinde, Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu destekleriyle modern hayvancılık tesisleri kuran işadamı Halim İlbay, bölgede kurulacak olan tesisler için danışmanlık hizmeti verirken, kendi işletmelerinde de işçi gibi çalışıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çandır ilçesinde TKDK desteklerinden yararlanarak ilk tesisi kendilerinin kurduğunu ifade eden ilbay, "Yaptığımız araştırmalar sonucunda proje hazırlayarak TKDK'ye müracaat ettik. Çandır'da ilk işi biz yaptık. Daha sonra bizim yaptığımız tesisi gören diğer vatandaşlarımızda proje hazırladı ve ilçemiz TKDK'den en fazla hibe alan ilçe oldu" dedi. 
Yaptığı işi sevdiğini kaydeden işadamı ilbay, tarlada, ahuda, tavuk kümesinde bulunmaktan, onların sesini dinleyip, çalışmaktan mutlu olduğunu ifade etti, ilbay, çalışanlarının da olduğunu, onlar günlük rutin çalışmaları yaptığım, kendisinin de her fnsatta hayvanlarla ügüenip, civcivlerin bakımlarını yaptığını, bunun da kendisini mutlu ettiğinin altım çizdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK ve ÖSO Surki Köyü ele geçirdi

TSK ve ÖSO Surki Köyü ele geçirdi

Komandolar dualarla Afrin'e uğurlandı

Komandolar dualarla Afrin'e uğurlandı

İzleyenleri dehşete düşürdü

İzleyenleri dehşete düşürdü

Kadın hapishaneleri böyle görüntülendi

Kadın hapishaneleri böyle görüntülendi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA