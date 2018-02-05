Çalışan değil patron

Çandır ilçesinde TKDK desteklerinden yararlanarak ilk tesisi kendilerinin kurduğunu ifade eden ilbay, "Yaptığımız araştırmalar sonucunda proje hazırlayarak TKDK'ye müracaat ettik. Çandır'da ilk işi biz yaptık. Daha sonra bizim yaptığımız tesisi gören diğer vatandaşlarımızda proje hazırladı ve ilçemiz TKDK'den en fazla hibe alan ilçe oldu" dedi.

Yaptığı işi sevdiğini kaydeden işadamı ilbay, tarlada, ahuda, tavuk kümesinde bulunmaktan, onların sesini dinleyip, çalışmaktan mutlu olduğunu ifade etti, ilbay, çalışanlarının da olduğunu, onlar günlük rutin çalışmaları yaptığım, kendisinin de her fnsatta hayvanlarla ügüenip, civcivlerin bakımlarını yaptığını, bunun da kendisini mutlu ettiğinin altım çizdi.