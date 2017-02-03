Kıdem tazminatı için çalışmalar hız kazandı

Türkiye'de kıdem tazminatı konusu en büyük sorunlardan birisi olarak karşımızda duruyor. Çalışanların yüzde 80'inden fazlası kıdem tazminatını alamıyor. Bu yüzden bir fon kurulması çalışmaları da hızlandı.

TAZMİNAT GÜNLÜK HESAPLANIYOR

Öyle görünüyor ki bu yıl sorun çözülecek ve her çalışan için kıdem tazminatı garanti haline gelecek. Mevcut uygulamada herkes yasada tarif edilen hallerde işten çıkartıldığında, ya da haklı fesihle kendisi ayrıldığında çalıştığı her yıl için bir brüt maaş tazminat hak ediyor. Tazminat günlük hesaplanıyor.

EN AZ 1 YIL ÇALIŞMASI ŞART

Yani 2 yıl 5 ay 6 gün çalışan bir işçi için tazminat 2 yıl değil çalıştığı tüm zamana göre hesap ediliyor. Tazminat alabilmek için en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor.

ÖDEMELER DE EKLENİYOR

Tazminat hesabı yapılırken brüt maaşa düzenli ve nakit olarak yapılan tüm ödemeler de ekleniyor.

HER YIL DEĞİŞİYOR

Yasalarımız kıdem tazminatında en az miktarı böylece belirlerken tavan rakam da her yıl yeniden açıklanıyor. Yani sizin maaşınız kaç lira olursa olsun (Basın İş Kanunu gibi istisnalar hariç) belli bir miktarın üzerinde kıdem tazminatı hesabı yapılamıyor.

İLK 6 AYDA 4 BİN 426 LİRA

2017 yılının ilk 6 ayı için belirlenen rakam ise 4 bin 426 lira 16 kuruş. Brüt maaşınız bunun üzerinde olsa da sizin tazminatınız bu rakamdan hesaplanıyor.

BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI'NIN 1 YILLIK EMEKLİ İKRAMİYESİ BAZ ALINIYOR

Bu rakam belirlenirken en yüksek dereceli devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarı'nın 1 yıllık emekli ikramiyesi göz önüne alınıyor.

OCAK VE TEMMUZ ÖNEMLİ

Emekliliğe ayrılacak, ya da askere gidecek erkekler ile evlendiği için ayrılacak kadınlar tazminat alabiliyor. Ayrıca 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar da tazminat alarak ayrılabiliyor.

DAHA FAZLA TAZMİNAT

Bu çalışanlar eğer Ocak ve Temmuz aylarını tercih ederlerse kıdem tazminat tavanındaki artıştan faydalanabilirler. Böylece daha çok tazminat alabilirler.

TAVAN YENİDEN BELİRLENDİ

Milyonlarca çalışan için kıdem tazminatı tavanı yeniden belirlendi. Buna göre çalışanlar yılın ilk 6 ayı için yıllık 4.426,16 lira kıdem tazminatı alacak. Bu rakam günlük olarak hesaplanacak

İŞTE ÖRNEK HESAPLAMA

5 yıl 2 ay ve 10 gün çalışan bir işçinin kıdem tazminatı şöyle hesaplanıyor:

Giydirilmiş brüt ücret: 4.000 TL

Günlük ücret: 4.000/ 30 = 133,33 TL

5 yıl için: 133,33 X 30 X 5 yıl= 19.999,5 TL

2 ay için: 133,33 X 30 X 2 /12 ay = 666,65

10 gün için: 133,33 X 10 / 12 = 111,10

2 ay için: 666,66 TL

Toplam: 20.777,25 TL

Not: Bu rakam üzerinden sadece yüzde 0.759 oranında damga vergisi kesilebilir (Kaynak: SABAH)