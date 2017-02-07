Çalışanı mağdur etmeyecek

Türkiye Varlık Fonu’na devredilen şirketlerde çalışan personelin statüsünde herhangi bir değişiklik olmayacak. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Fon’a devredilen kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilileri ile görüşme yapıldığını belirterek, “Varlık Fonu’na devredilen kurumlarda çalışan personelin statüsünde herhangi bir değişiklik olmayacağı tarafımıza iletildi. Fona devredilen hizmet kolumuzdaki Eti Maden İşletmeleri ve Çay İşletmeleri Kurumunda çalışan personelin durumunda herhangi bir değişiklik olmayacak” dedi.