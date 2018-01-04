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'Taşeron işçi düzenlemesi 1 milyon 20 bin kişiyi kapsıyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu 'İstediğimiz yasayı meclisten geçirmekti. Düzenleme 1 milyon 20 bin kişiyi kapsıyor' dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron düzenlemesi hakkında 'İstediğimiz yasayı meclisten geçirmekti. Düzenleme 1 milyon 20 bin kişiyi kapsıyor. Kimse mağdur olmayacak. İşlerini yürüten arkadaşlara hassasiyet göstermeleri konusunda uyarıyorum. Referans ve aracılık söz konusu olmayacak.  Rahat olsunlar hepsi işe alınacak. Her şey işçinin rızasıyla olacak. Doğmamış haklardan feragat olmaz. Adaletli olarak bu çalışmaları yürütüyoruz. Cumhurbaşkanı ve Başbakanımız kelime kelime bu işi takip etti. 4-C diye birşey kalmayacak. ' dedi.
 

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