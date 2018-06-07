Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: Emekli ikramiyeleriyle alakalı bilgi kirliliği oluşturuyorlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki mitingi öncesi yaptığı konuşmada, Mersin'in sıcak havaya rağmen bir başka güzel ve coşkulu olduğunu söyledi.

Hem Adana hem de Mersin'in 24 Haziran'da tarih yazacağını ifade eden Sarıeroğlu, daha fazla gelişme, yatırım, büyüme, istihdam ve kalkınma için "Vakit Mersin vakti, vakit Türkiye vakti" dediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK kadrolar olarak 16 yıldır ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Mersin ve Adana için devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarını anlatan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Okullarlar, yollar, tüneller, alt geçitler, hastanelerle, yatırımlarımızla vatandaşımıza hizmet etme aşkımızı sizlere gösterdik. Kadın, erkek, genci yaşlısı, işçisinden işverenine, memurundan çiftçisine, esnafına kadar tüm toplum kesimlerimizin hayatına dokunacak çok önemli düzenlemeler yaptık. Yıllardır talep edilen, konuşulan taşeron gibi bir konuyla alakalı olarak Allah'a hamdolsun ki sözümüzü tuttuk ve kadroya geçiş işlemlerini gerçekleştirdik. Sonrasında milli istihdam seferberliği dedik ve Cumhurbaşkanımız liderliğinde milli istihdam seferliğimizin ikinci fazını başlattık. Daha fazla istihdamı inşallah önümüzdeki dönemde hayata geçirecek, programlarımızı uygulayacağız. 1 yılda tam 1,5 milyon kardeşimize, 1,5 milyon iş gücümüze istihdam sağlamışız. Bir yanda büyüme rekorları kırıyoruz, diğer tarafta yatırımları artırıyoruz. Diğer tarafta da istihdamı artırıyoruz. İnşallah bunları vatandaşlarımızın gelir, ücret seviyelerini artırmaya yönelik de politikalarla önümüzdeki dönemde destekleyeceğiz."

"Algılar oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın kafası karıştırılmaya çalışılıyor"

Sarıeroğlu, SGK primleri, vergiler ve üniversitede alınan kredilerin borç yapılandırmasını içeren bir düzenleme gerçekleştirdiklerini, ayrıca emekliler için bin lira bayram ikramiyesi düzenlemesini de yaptıklarını anımsattı.

Birilerini rahatsız ettiklerini ifade eden Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama daha da rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bugün sabahtan itibaren bazı gazetelerde kimi medya kuruluşlarında emekli ikramiyeleriyle alakalı da yine bilgi kirliliği oluşturmaya çalışıyorlar. Algılar oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın kafası karıştırılmaya çalışılıyor. Konu nettir. Emeklilerimize dosya bazlı olarak her birine bin lira bayram ikramiyesi hesaplarına yatmaktadır, inşallah yatmaya da devam edecek. Bunun üzerine vefat eden sigortalılarımızın eşlerine, çocuklarına, iş kazası meslek hastalığı geçirmiş olan emekçilerimize de almış oldukları maaşların hesabında dikkate alınan oranlarda da emekli ikramiyesi veriyoruz. Bunun da ben tüm kesimlere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Sarıeroğlu, Mersin ve Türkiye için büyük hayalleri ve hedefleri olduğunu vurguladı.

Hükumete geldikleri günden itibaren badirelerle mücadele ettiklerini belirten Sarıeroğlu, "Diğer taraftan da rekorlarımızı, atılımlarımızı, yeni hamlelerimizi gerçekleştirdik. İnşallah 24 Haziran'da hem Mersin'de hem de Türkiye'de sandıklar patlayacak ve Türkiye'nin hamleleri rekorları tam hızıyla önümüzdeki dönemde de devam edecek. Sizlerin desteklerinizi bekliyoruz. Güçlü hükumet, güçlü meclis ve güçlü Türkiye diyoruz. Allah yolumuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.