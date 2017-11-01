Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: İşsizlik Sigortası Fonu en iyi yönetilen yapıdır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bir otelde düzenlenen İŞKUR 9. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, istihdamı artırmanın ve işsizlikle mücadelenin gelecek açısından öncelikli gündem maddeleri olduğunu vurgulayarak, devlet yönetiminin ve tüm kurumlarının bu konuda büyük çaba içinde bulunduğunu söyledi.

Bakan Sarıeroğlu, İş ve İşçi Bulma Kurumunun geçmişte sadece yurt dışına işçi gönderen, önünde uzun kuyruklar bulunan ve umutsuzluğu çağrıştıran bir kurum olduğunu ifade ederek, "İŞKUR, bugün yeniden yapılanmış, personel yapısını geliştiren, kurumsal kapasitesini artıran, Türkiye'nin geleceğine ilişkin güçlü bir vizyon ortaya koyan, dinamik, aktif, 81 ilimizde her noktada yapılan çalışmada adı olan bir kurum haline gelmiştir. Bu takdir edilmesi gereken bir başarıdır." dedi.

Türkiye'nin hedeflerine, önüne çıkarılan engellere rağmen kararlı ve istikrarlı biçimde ilerlediğini dile getiren Sarıeroğlu, "Bir sene önce karanlık ve hain bir darbe girişimi yaşayan bir ülke düşünün. Bunu bizim yerimizde başka bir ülke yaşamış olsaydı değil 1,5 milyon istihdam yaratmak, inanın adım atamazdı." ifadelerini kullandı.

"Başarı hikayesini şu anda dünya örnek alıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "istihdam seferberliği" ile 1,5 milyon ek istihdamın sağladığını bildiren Sarıeroğlu, kendisinden önceki bazı konuşmacıların "istihdam edilenlerin büyük bölümünün stajyer, kursiyer ve çıraklardan oluştuğu" eleştirilerine de tepki gösterdi.

İstihdam artışının bazı kesimleri rahatsız ettiğini anlatan Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda halihazırda yaklaşık 15 milyon sigortalımız var. Bunların içerisinde 1 milyon stajyer, kursiyer ve çırak var. Ama 1,5 milyon istihdam artışımız içerisinde kursiyer ve çırak rakamı sadece 120 bin. İstihdamda 1 milyon 300 bin net artışımız söz konusu. Bir ayda da net istihdam artışımız, içerisinde kursiyer ve çırak olmadan 185 bin kişi. İŞKUR, 2002 yılında sadece 60 bin kişiyi işe yerleştirmiş bir kurumken, yılda 850 bin kişinin iş gücü piyasasına katıldığı günümüzde 790 bin kişiyi işe yerleştirir seviyeye geldi. Bu da eleştirilmemesi, aksine alkışlanması gereken bir rakamdır. Biraz mütevazı konuşuyordum ama artık bu rakamları daha gür sesle ve net ifadelerle söylemem gerekiyor. Çünkü bu başarı hikayesini şu anda dünya örnek alıyor."

"İşsizlik ödeneğinden fazla bir harcama ya da aktarım yok"

Sarıeroğlu, İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı dışında kullanıldığı eleştirilerine değinerek, "Kusura bakmayın ama İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili kanunu açın bakın, amaçları arasında ne yazıyor. İşsizlik Sigortası Fonu, sadece işsizlik ödeneği ödemek olarak kanunumuzda düzenlenmedi. Burada, işsizlerin tekrar iş gücü piyasasına girerken niteliklerinin ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması, mevcut çalışanların gelişen teknolojik düzenlemelerle ilgili olarak yeniden niteliklerinin artırılmasıyla alakalı da İşsizlik Sigortası Fonu'nda görev ve sorumluluklarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

"İşsizlik sigortasını amacı dışında kullanmıyoruz. Bunun da altını çiziyorum. Kanunun bize vermiş olduğu sorumluluğu yerine getiriyoruz." diyen Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"İşsizlik Sigortası Fonu'ndan çıkan bütün rakamlar, mesleki eğitim kurslarımızda çalışan kardeşlerimizin maaşı, sigorta primi olarak yatırılmaktadır. Harcamalarımız, iş gücü piyasamızda dezavantajlı konumda olan başta işsizlerimiz olmak üzere, diğer taraftan da iş gücü piyasasına girmek isteyen ama engelleri söz konusu olan iş gücümüze yönelik yaptığımız çalışmalarla ilgilidir. Kesinlikle işsizlik ödeneğinden fazla bir harcama ya da aktarım söz konusu değildir. GAP ile ilgili 11 milyar lira borç olarak aktarılmıştır, bunun geri ödemesi de İşsizlik Sigortası Fonu'na yapılacaktır. Şu anda Türkiye'de en iyi yönetilen yapıdır İşsizlik Sigortası Fonu yapısı. Bununla başka ülkelere de örnek oluyoruz."

Konuşmasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine de değinen Sarıeroğlu, "Taş üstüne taş koymayanlar, konuşmaya devam etsinler. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yapılan bir karalama söz konusu. Gerçekten ahlak dışı ve seviyesizlik olarak değerlendirdiğimi buradan ifade etmek istiyorum. Onlar konuşmalarına, seviyelerine uygun devam etsinler, bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadrolarımızla birlikte 80 milyon için çalışmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.