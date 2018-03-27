Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu'dan İŞKUR açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "2017 yılında İŞKUR olarak değişen vizyonumuzla, hizmet alanlarımızla birlikte 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştirmişiz. Bu sene inşallah hedefimiz 1 milyon 250 bin kişi, bunu da aşacağımıza inanıyoruz." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, İŞKUR'un "İş Kulüpleri Projesi" kapsamında Keçiören İş Kulübü'nün açılışı töreninde konuştu.

İŞKUR'un değişen yüzü ve vizyonuyla uyumlu olarak yeni hizmet modellerini devreye soktuklarını ifade eden Sarıeroğlu, Milli İstihdam Seferberliği kapsamında geçen yıl başlattıkları çalışmaları bu yıl itibarıyla yeni bir boyuta taşdıklarını belirtti. Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artı iki istihdam hedefiyle 2018 yılında yolumuza devam ediyoruz. Bu bağlamda İŞKUR, ülkemizin gelişim ve değişim hızıyla birlikte hizmet alanındaki etkili ve verimli çalışmaları artırıp, kurumsal kapasitesini güçlendiren bir inisiyatif almış durumda. Arka arkaya iş birliği protokollerimizi imzalıyoruz. TOBB ile güçlü bir mesleki eğitim protokolü imzaladık. Önümüzdeki dönemde iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarına, taleplerine uygun olarak yeni formatlarda bir mesleki eğitim anlayışını hayata geçireceğiz. Önümüzdeki günlerde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonumuzla iş kolu bazlı yine güçlü bir iş birliği protokolümüzü imzalayacağız."

İş kulüplerinin sayısı artacak

İş Kulüpleri Projesi'nin yerel yönetimlerle iş birliği modelinin önemli bir uygulaması olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, açılışını yapacakları iş kulübüne desteklerinden ötürü Keçiören Belediyesine teşekkür etti.

Sarıeroğlu, toplumun değişik kesimleriyle oluşturacakları sinerjinin gelecek dönemlerde istihdama olumlu katkılar sağlayacağına inandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İş kulüpleri, bizim 'tek adım hizmet merkezi' olarak nitelendirebileceğimiz yeni bir modelimiz. Özellikle kadınlarımız ve gençlerimiz iş dünyasına adım atmadan önce destek almak istedikleri konularla ilgili buraya danışacak. Engelli kardeşlerimiz, madde bağımlılığı nedeniyle iş gücü piyasasına girememiş, girmek konusunda umudunu kaybetme aşamasına gelmiş kardeşlerimize de iş kulüplerimiz aracılıyla umut olacağız. Göçmen kardeşlerimizle ilgili burada çok özel çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda iş kulüplerimizin sayısını artıracağız. Burada danışmanlık hizmeti verdiğimiz kardeşlerimizin iş piyasasına girişlerini sağlayacağız. Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da iş kulüplerimizin sayısını artıracağız."

İŞKUR aracılıyla Ankara'da 69 bin kişi işe yerleşti

Ankara'nın ülkenin istihdamını güçlü bir şekilde desteklediğinin altını çizen Sarıeroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara'da, geçtiğimiz sene İŞKUR aracılıyla 69 bin kişiyi işe yerleştirmişiz. Bu hem Ankara açısında hem de İŞKUR'un performansı açısında önemli bir istihdam artışı. 2002 yılında İŞKUR sadece 65 bin kişiyi işe yerleştirirken, 2017 yılında sadece Ankara'da 69 bin kişilik bir performans ortaya konulmuş. Hem İŞKUR'un hem Ankara'nın hem de Türkiye'nin gelmiş olduğu aşama açısından bu rakamın önemli olduğunu düşünüyoruz. 2017 yılında İŞKUR olarak değişen vizyonumuzla, hizmet alanlarımızla birlikte 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştirmişiz. Bu sene inşallah hedefimiz 1 milyon 250 bin kişi, bunu da aşacağımıza inanıyoruz."

Konuşmasının ardından Sarıeroğlu, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç ve İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya ile Keçiören İş Kulübü'nün açılışı kurdelesini kesti.

Beraberindekilerle iş kulübünü gezen Sarıeroğlu, buradan hizmet alan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Açılışa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Bakanlık Müsteşarı Ahmet Erdem, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve ilgililer katıldı.