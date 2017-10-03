Çalışmadan da emekli olunabiliyor

Özellikle isteğe bağlı sigorta ile kadınlar kendi primlerini ödeyerek hem emeklilik hakkına kavuşabiliyor hem de sağlık hizmetlerinden yararlanıyor. Çalışmadan emeklilik için üç ayrı formül bulunuyor.

1) İsteğe bağlı sigorta,

2) Vergisiz esnaflık

3) Doğum borçlanması.

BÜTÇENİZE GÖRE

Hiçbir sigortası olmayan ya da çalışmayan ev kadınları 18 yaşından büyük olmaları şartı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek kendilerini sigortalı yaptırabilirler. Bu şekilde her ay prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşabilirler. Bunun için bir işleme de gerek yok. Sadece bir dilekçe yeterli. Bu şekilde prim ödeyenler aynı zamanda sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabiliyor. Bunun için ayda 455 lira ödemek yeterli oluyor.

VERGİSİZ ESNAFLIK

Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar hem esnaf sayılıyor hem vergi vermiyor hem de sigortalı olup emeklilik imkanına kavuşuyor. Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında ‘Esnaf Muafiyet Belgesi’ alabiliyor. Bu belgeyi alanlar SGK’ya başvurarak sigortalı da oluyor. Her ay prim yatırıyor. Üstelik 24 gün prim yatırıp 30 gün sigortalı sayılıyor.

KAÇ YAŞINDA?

İsteğe bağlı sigortada emeklilik şartları Bağkur’a göre düzenleniyor. Bunun için kadınlarda tam emeklilik için 7200 gün ve 58 yaş gerekirken kısmi emeklilikte 5400 gün ve 61 yaş isteniyor. Posta'nın haberine göre, 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olmuş bir kadın buradaki primlerini 3600 güne isteğe bağlı sigorta ile tamamlayıp bu kez 58 yaşında emekli olabiliyor.

BORÇLANMAYLA 6 YIL KAZAN

Kadınlar sigortalı oldukları tarihten sonra yaptıkları doğumları borçlanarak gün kazanıyor ve daha erken emekli olabiliyor. Bunun için 3 çocuğa kadar borçlanma imkanı bulunuyor. Her çocuk için 2 yıl süre kazanılıyor. Böylece üç çocuk borçlanması yapan bir kadın 6 yıl yani 2160 gün erken emekli olabiliyor.