Çalışmadan emekliliğin yolu

Özellikle isteğe bağlı sigortayla kadınlar kendi primlerini ödeyerek hem emeklilik hakkına kavuşabiliyor hem de sağlık hizmetlerinden yararlanıyor.

Çalışmadan emeklilik için üç ayrı formül bulunuyor:

1) İsteğe bağlı sigorta,

2) Vergisiz esnaflık,

3) Doğum borçlanması.

ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK İÇİN KAÇ LİRA PRİM ÖDEMEK GEREKİR?

Hiçbir sigortası olmayan ya da çalışmayan ev kadınlar 18 yaşından büyük olmaları şartıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek kendilerini sigortalı yaptırabilirler. Her ay prim ödeyerek emeklilik hakkına kavuşabilirler. Bunun için bir işleme de gerek yok. Sadece bir dilekçe yeterli. Bu şekilde prim ödeyenler aynı zamanda sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabiliyor. Sadece ayda 455 lira ödemek yeterli oluyor.

VERGİSİZ ESNAFLIK FIRSATI

Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar hem esnaf sayılıyor hem vergi vermiyor hem de sigortalı olup emeklilik imkanına kavuşuyor. Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında 'Esnaf Muafiyet Belgesi' alabiliyor. Bu belgeyi alanlar SGK'ya başvurarak sigortalı da oluyor. Her ay prim yatırıyor. Üstelik 24 gün prim yatırıp 30 gün sigortalı sayılıyor.

KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLUNUR?

Güneş'in haberine göre, isteğe bağlı sigortada emeklilik şartları BağKur'a göre düzenleniyor. Bunun için kadınlarda tam emeklilik için 7 bin 200 gün ve 58 yaş gerekirken kısmi emeklilikte 5 bin 400 gün ve 61 yaş isteniyor. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmuş bir kadın buradaki primlerini 3 bin 600 günle isteğe bağlı sigorta ile tamamlayıp bu kez 58 yaşında emekli olabiliyor.

BORÇLANMAYLA 6 YIL KAZANIN

Kadınlar sigortalı oldukları tarihten sonra yaptıkları doğumları borçlanarak gün kazanıyor ve daha erken emekli olabiliyor. Bunun için 3 çocuğa kadar borçlanma imkanı bulunuyor. Her çocuk için 2 yıl süre kazanılıyor. Böylece üç çocuk borçlanması yapan bir kadın 6 yıl yani 2160 gün erken emekli olabiliyor.