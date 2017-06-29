Çanakkale Köprüsü arsa fiyatlarını 20’ye katladı

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, Lapseki ile Gelibolu’yu birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün son 3 yılda bölgeye kattığı değer üzerine yaptıkları çalışma hakkında açıklamalarda bulundu. Çanakkale Boğazı’nda inşa edilecek ilk köprü projesi özelliği taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün birinci derece etkilediği bölgelerin son dönemde yoğun talep gördüğünü dile getiren Maya, köprünün temelinin 18 Mart’ta atıldığını hatırlattı. İstanbul-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir hattı boyunca uzanacak otoyol güzergahı ve bu kapsamda inşa edilmesi planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün bölgenin gayrimenkul piyasasını etkileyen en önemli aktör haline geldiğini ifade eden Maya, projenin etkilerinin son 2 yıldır daha çok konuşulmaya başlandığını söyledi.



M2 100 TL’YE ÇIKTI



Maya “Ancak bölgede yaşanan değer değişimleri ve yatırımcıların bölgeye olan ilgisi son 10 yıllık döneme uzanıyor. 10 yıl içerisinde yapılan satış işlemlerinde, yatırım amaçlı satılan arsa ve tarlaların ikinci kez el değiştirdiği görülüyor” dedi. Maya, yaptıkları araş



tırmalarda köprü güzergâhındaki arsaların fiyatlarının son üç yılda 20 kata varan oranlarda arttığını gördüklerini anlattı. Köprü ayaklarının yerinin belirlenmesiyle yatırımcıların projeden birinci derece etkilenen bölge kapsamında yer alan Kocaveli, Gazi Süleymanpaşa, Suluca, Kemikli Alan, Gökköy, Umurbey ve Kangırlı köylerine yoğunlaştığını belirten Maya “2014 yılında metrekaresi 5 TL’den satılan tarlaların, 2015 yılında 10 TL’den, 2016 yılında 25 TL’den ve şu anda 100 TL gibi ortalama birim fiyatlardan satılıyor” dedi.



KONUT FİYATLARI DA YÜKSELDİ



Maya, Lapseki ilçe merkezinin yaklaşık 2,5 kilometre güneyinde yer alacak olan köprünün Lapseki ile Çanakkale merkez ilçesi arasında yer alan bölgelerde konut satışlarını da etkilediğini belirterek, şunları söyledi “Lapseki ilçe merkezinde 2014’te konutların metrekaresi ortalama 500 TL iken şu anda 2 bin TL’ye yükselmiş durumda. Bu bölgelerde konut imarlı arsaların metrekaresi ise halen 400-650 TL aralığında satılıyor. Çanakkale Bölgesi’nde köprü ve otoyol güzergahı boyunca Çan ilçesine kadar uzanan aks ise ikinci derece talep gören bölge olarak öne çıkıyor. Lapseki ilçesinde Hacıgelen, Karaömerler, Akçaalan, Balcılar, Elçialan köylerini ve Çan ilçesinde Dondurma, Bahadırlı, Büyükpaşa, Terzialan, Karakoca, Derenti köylerini kapsayan bölgede tarlaların metrekare fiyatlarının 10-20 TL arasında lokasyonuna göre değişim gösterdiği gözleniyor.”