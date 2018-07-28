Madencilik şirketi Çanakkale’ye 1 milyar Dolarlık yatırım yapacak

Amerika, Kanada ve Meksika’da işletmeleri bulunan Alamos Gold çevre ve yatırım alanlarında ödüllü bir Şirket. Alamos Gold’un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik, ilk yatırım olan Kirazlı projesinde, 2020 yılının ikinci yarısında, ilk üretimini yapmayı hedefliyor. Projede, maden ömrü boyunca 514 bin ons altın, 3,5 milyon ons gümüş üretimi planlanıyor.

Şirketin, diğer projesi olan Ağı Dağı projesinde ise maden ömrü boyunca yaklaşık 1 milyon ons altın, 2 buçuk milyon ons gümüş üretimi hedefleniyor. Çamyurt projesinde ise fizibilite çalışmaları devam ediyor. Mevcut projelerle birlikte bölgeye yaklaşık 500 milyon Dolar kuruluş yatırımı ve İşletme dönemi harcama tutarıyla birlikte yaklaşık 1 milyar Dolar yatırım yapılması öngörülüyor. Bu yatırımın, bölge ekonomisine sağlayacağı toplam reel katkının ise gelişecek yan sanayilerle birlikte 6 katına çıkacağını hesaplanıyor. Yine bu projelerde, 1000 kişinin doğrudan istihdam edilmesi, hizmet alımlarıyla birlikte de bu rakamın 2 bin kişiyi aşması bekleniyor. Çalışanlarının yüzde 80’inin bölge insanından oluşması planlanıyor.

Ülke ve bölge ekonomisine yapılacak katkıların yanı sıra çevreye son derece duyarlı bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını ifade eden şirket yetkilileri, Amerika, Kanada, Meksika gibi ülkelerde altın madenleri işleten, üstelik bu işletmeleri de çevre ödülü alan, bu anlamda donanımlı, çevreye, doğaya son derece saygılı bir şirket olan Alamos Gold’un, Çanakkale’deki projelerini de aynı titizlikle sürdüreceğini açıkladı. Alamos Gold’un, sadece üretim alanında değil çevre ve sosyal sorumluluk alanındaki tecrübelerini Çanakkale’deki projelere yansıtarak, sadece Türkiye’de değil dünyada örnek gösterilebilecek işletmeler kurmayı planladığı da ifade edildi.

Kirazlı projesinin Atikhisar Barajıyla ilişkilendirilmesinin de son derece hatalı olduğunu anımsatan şirket yetkilileri, “Kirazlı Altın Gümüş Madeni Projesi, Çanakkale il merkezine yaklaşık 30 Kilometre, Atikhisar Barajına yaklaşık 14 Kilometre uzaklıkta. Altını özellikle çizmek gerekir, iddiaların aksine, Kirazlı projesinde Atikhisar Barajı Su Toplama Havzası içerisinde, siyanür ya da başka bir kimyasal solüsyon içeren faaliyet kesinlikle bulunmamaktadır. Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesinde, Atikhisar Barajından kesinlikle bir damla su dahi kullanılmayacaktır” dediler.

Alamos Gold’un işlettiği Mulatos ve El Chanate madenleri, 2011 yılından bu yana, madenin çevre yönetiminin mükemmelliği, su tüketimi ve yönetimi, hava kalitesi (emisyon), enerji tüketimi, atık yönetimi, toprak ve bitki örtüsü yönetimi, yakıt tüketimi ve çevre risk yönetimi alanlarında kapsamlı bir dış denetim sonrasında verilen ‘Temiz Sanayi Sertifikası’na (Clean Industry Certification) sahip. Şirketin Mulatos madeni, üst üste yedinci yıl ‘Sosyal sorumlu madencilik şirketi’ (CSR) ödülü aldı. Aynı ödülü El Chanate madeni ise altı kez aldı. Yine Alamos Gold, El Chanate madeni projesinde istihdama yönelik mesleki eğitimleri nedeniyle 2015 yılı sosyal sorumluluk ödülünü aldı. Mulatos madeni, 2010 yılından beri ISO 9001: 2008 sertifikasına sahip.