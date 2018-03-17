Çanakkale’ye 24 ülkeden 2.3 milyar Euro kredi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin notunu düşürmesine rağmen yabancılar Türk ekonomisine güvenini dev kredi paketiyle tescil etti. 2.023 metrelik ana açıklığı ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nde ağırlıklı bölümü yabancı finans kurumları ve bankalardan olmak üzere 2 milyar 265 milyon Euro tutarında finansman sağlandı.

EKONOMİNİN GÜCÜ

Krediyle ilgili ilk açıklamayı ise Başbakan Binali Yıldırım Bakü’de duyurdu. Türk gazetecilerle biraraya gelen Yıldırım “Türkiye ekonomisi ile ilgili güzel bir haber vereyim size. 10 ülkeden 24 banka ile sendikasyon yapıldı. 2.3 milyar Euro’luk kredinin 1.6 milyar Euro’su yabancılardan. Daha ilginç tarafı bu 1.6 milyar Euro için 3.6 milyar Euro’luk teklif geldi. Alamadıklarımız da gönül koydular” dedi. Kredinin Türk ekonomisinin gücünü gösterdiğini de anlatan Yıldırım “Türkiye’ye yatırımın nasıl ilgi gördüğünü bu da ortaya koyuyor. Vadesi 15 yıl… Faizi libor artı 1.45… Son yıllarda alınmış en uygun kredi” dedi.

Alınan bilgiye göre Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi tarafından kurulan inşa edilen köprüye kredinin sağlandığı ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Güney Kore, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Çin, İngiltere ve Danimarka da bulunuyor. 5 yılı geri ödemesiz olan krediye ilgi yoğun olurken ihtiyaç duyulan kredinin 1.5 katı tutarında (3.6 milyar Euro) kredi limiti tahsisi gerçekleşti. Uluslararası proje finansman standartlarda yapılandırılan kredi, ECA ve İslami finansman yöntemlerini de içeren farklı kredi dilimlerinden oluşuyor.

Koreli ihracat kredi destek kuruluşları KEXIM ve KSURE 1 milyar Euro tutarındaki nakit kredi ve garanti destekleri ile Türkiye’deki bir proje için bugüne kadar tahsis edilen en büyük kredi paketine imza attılar.

KORE DESTEĞİ

Koreli ihracat kredi kuruluşlarına ilave olarak Danimarka ihracat kredi kuruluşu EKF de projede yer aldı. Kuveyt Türk de krediye katılarak doğrudan islami finansmanın kullanıldığı Türkiye’deki ilk otoyol proje finansmanı özelliğini kazandırdı.

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