Çanakkale’ye 24 ülkeden 2.3 milyar Euro kredi
Moody’s’in, Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi dünya finans devlerinin Türkiye’ye bakışını değiştirmedi. 10 ülkeden 24 banka, 1915 Çanakkale Köprüsü için 2.3 milyar Euro’luk kredi sağladı.
- HALİME KÖKCE
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin notunu düşürmesine rağmen yabancılar Türk ekonomisine güvenini dev kredi paketiyle tescil etti. 2.023 metrelik ana açıklığı ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nde ağırlıklı bölümü yabancı finans kurumları ve bankalardan olmak üzere 2 milyar 265 milyon Euro tutarında finansman sağlandı.
EKONOMİNİN GÜCÜ
Krediyle ilgili ilk açıklamayı ise Başbakan Binali Yıldırım Bakü’de duyurdu. Türk gazetecilerle biraraya gelen Yıldırım “Türkiye ekonomisi ile ilgili güzel bir haber vereyim size. 10 ülkeden 24 banka ile sendikasyon yapıldı. 2.3 milyar Euro’luk kredinin 1.6 milyar Euro’su yabancılardan. Daha ilginç tarafı bu 1.6 milyar Euro için 3.6 milyar Euro’luk teklif geldi. Alamadıklarımız da gönül koydular” dedi. Kredinin Türk ekonomisinin gücünü gösterdiğini de anlatan Yıldırım “Türkiye’ye yatırımın nasıl ilgi gördüğünü bu da ortaya koyuyor. Vadesi 15 yıl… Faizi libor artı 1.45… Son yıllarda alınmış en uygun kredi” dedi.
Alınan bilgiye göre Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi tarafından kurulan inşa edilen köprüye kredinin sağlandığı ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Güney Kore, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Çin, İngiltere ve Danimarka da bulunuyor. 5 yılı geri ödemesiz olan krediye ilgi yoğun olurken ihtiyaç duyulan kredinin 1.5 katı tutarında (3.6 milyar Euro) kredi limiti tahsisi gerçekleşti. Uluslararası proje finansman standartlarda yapılandırılan kredi, ECA ve İslami finansman yöntemlerini de içeren farklı kredi dilimlerinden oluşuyor.
Koreli ihracat kredi destek kuruluşları KEXIM ve KSURE 1 milyar Euro tutarındaki nakit kredi ve garanti destekleri ile Türkiye’deki bir proje için bugüne kadar tahsis edilen en büyük kredi paketine imza attılar.
KORE DESTEĞİ
Koreli ihracat kredi kuruluşlarına ilave olarak Danimarka ihracat kredi kuruluşu EKF de projede yer aldı. Kuveyt Türk de krediye katılarak doğrudan islami finansmanın kullanıldığı Türkiye’deki ilk otoyol proje finansmanı özelliğini kazandırdı.
Deniz kısmında inşaat başlıyor
Geçen yıl 18 Mart’ta temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde hafta sonu yeni bir tören daha yapılacak. 18 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım bu kez Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisi açıklarına getirilecek vinçle ‘Kule Temel Betonu ve Kule Kazık Çakım’ töreni gerçekleştirilecek. Bu törenle köprünün Anadolu yakasında bulunan ayağının kazık çakımı yapılacak. Böylece 1915 Çanakkale Köprüsü’nün denizdeki inşa çalışmalarına da fiilen başlanmış olunacak.
Alınan bilgiye göre köprünün inşaatında bir yıl geride kaldı. Şantiye alanında yaklaşık bin işçinin görev aldığı çalışmalarda ilk olarak rüzgar testleri tamamlandı. Kara ve deniz sondaj çalışmalarının da başarıyla bitirilmesinin ardından kuru havuz çalışmalarına geçildi ve buradaki inşa süreci sona erdi. Köprü ayak temelleri için çalışmalara başlanırken, deniz dibindeki inceleme ve kontroller de başarıyla tamamlandı. Köprü ve bağlantılı otoyol inşası için bölgede kamulaştırma çalışmaları sürüyor.
Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olacak. Köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı ise Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları sırasında namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.
Lapseki’nin Şekerkaya mevkisi ile Avrupa tarafındaki Gelibolu’nun Sütlüce mevkisi arasına inşa edilecek köprü, Çanakkale Boğazı’nın ilk asma köprüsü olarak hizmet verecek. 2 bin 23 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle köprünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.
2x3 şeritli olacak köprünün tabliyesi ise yaklaşık 45.06 metre genişlikte ve 3.5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yapılacak. Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.
Kredi sağlayan kurumlar
- The Export-Import Bank of Korea
-The Korea Development Bank
- ICIEC
- EKF
- KSURE
- Bank of China
- Deutsche Bank
- DZ BANK
- KEB Hana Bank
- ICSC
- ING
- Intesa SanPaolo
- Kuwait Finance House K.S.C.P
- Kuveyt Türk Katılım Bankası
- Natixis
- Shinhan Bank
- Siemens Bank
- Standard Chartered
- Akbank
- Finansbank
- Türkiye Garanti Bankası
- Türkiye İş Bankası
- Türkiye Vakıflar Bankası
- Yapı ve Kredi Bankas
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