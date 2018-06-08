KOSGEB, cari açığı azaltmak için KOBİ’lere, yüzde 70’i geri ödemesiz destek veriyor
KOSGEB, cari açığı azaltmak ve ekonomiye katkı sağlamak için ithalat odaklı çalışan KOBİ’lere, yüzde 70’i geri ödemesiz destek veriyor.
Cari açığı azaltma ve Türkiye’nin ekonomik performansına katkı sağlamada önemli yeri olan KOBİ’lere verdiği destekle öne çıkan KOSGEB, yurtdışından ithal edilen ürünleri ülkemizde yerli ve milli imkânlarla üretecek işletmelere 5 milyon liraya kadar destek verecek. Programa başvuracak projelere, işletme başına 5 milyon liraya kadar yüzde 70’i geri ödemesiz, yüzde 30’u geri ödemeli olmak üzere yüzde 100 destek sağlanacak.
CARİ AÇIĞA “YERLİ VE MİLLİ” ÖNLEM
İşletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek, ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımıyla cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesini amaçlayan projeyle otomotiv, savunma, havacılık, enerji, telekomünikasyon gibi kilit sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler öncelikli olarak dikkate alınıyor.
ADIM ADIM NELER YAPILACAK?
KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması kolaylaşacak.
KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yetenekleri geliştirilecek.
İthal bağımlılığı yüksek olan malların yerli üretiminin desteklenmesiyle ithalat ve cari açık azaltılmış olacak.
KOBİ’lerde nitelikli insan kaynağının oluşturulması ve istihdamın artırılması sağlanacak.
36 AYLIK SÜRESİ VAR
Program kapsamında proje başvuruları dönemsel olarak alınıyor. İlk başvurular ocak-mart döneminde alındı. İlk çağrıda alınan başvuruların değerlendirme aşaması sürerken, yıl sonuna kadar bir başvuru dönemi daha olabilir. Proje süreci en çok 36 ay olup, kurul kararıyla 6 aya kadar ek süre verilebiliyor. Ayrıca, program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5 milyon lira olarak belirlendi.
HANGi iŞLER DESTEKLENiYOR
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayiiyle işbirliği yapılması halinde)
Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
Elektrikli teçhizat imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork), yarı treyler ve yarı römork imalatı
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
Tıbbi ve dişçilikle ilgili araç ve gereçlerin imalatı sektörlerinde yer alan ürünler
(Güneş)
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