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Cari açık rakamları açıklandı

Cari işlemler açığı Ağustos ayında 1.24 milyar dolar ile beklenenden düşük çıktı

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Cari işlemler dengesi, ağustos ayında 1.24 milyar dolar açık verdi. Piyasada beklenti 1.8 milyar düzeyindeydi.
 
Cari işlemler açığı temmuz ayında 5 milyar 121 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 37 milyar 112 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

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