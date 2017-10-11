Cari açık rakamları açıklandı
Cari işlemler açığı Ağustos ayında 1.24 milyar dolar ile beklenenden düşük çıktı
Cari işlemler dengesi, ağustos ayında 1.24 milyar dolar açık verdi. Piyasada beklenti 1.8 milyar düzeyindeydi.
Cari işlemler açığı temmuz ayında 5 milyar 121 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 37 milyar 112 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.
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