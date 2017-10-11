Cari açık rakamları açıklandı

Cari işlemler dengesi, ağustos ayında 1.24 milyar dolar açık verdi. Piyasada beklenti 1.8 milyar düzeyindeydi.

Cari işlemler açığı temmuz ayında 5 milyar 121 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 37 milyar 112 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.