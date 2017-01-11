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Cari açık Kasım'da 2.27 milyar dolar oldu

2016 yılının kasım ayına ait cari açık verileri belli oldu.Kasım ayında cari işlemler açığı beklentilerin altında, 2 milyar 270 milyon dolar olarak açıklandı.

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Merkez Bankası, kasım ayı cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Kasım ayında cari işlemler açığı 2 milyar 270 milyon dolar olarak açıklandı. Bunun sonucu olarak 12 aylık cari işlemler açığı 33 milyar 651 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylelikle cari işlemler dengesi kasım ayında beklentilerin altında gerçekleşmiş oldu.


Ekim ayında cari işlemler açığı 1 milyar 675 milyon dolar olurken, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 33 milyar 773 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

TAHMİNLER 2.6 MİLYAR DOLARDI

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin Kasım 2016'da cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 2,6 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2016 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması ise 34,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ekim 2016'da cari işlemler açığı 1 milyar 675 milyon dolar olurken, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 33 milyar 773 milyon dolar düzeyinde oldu.

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