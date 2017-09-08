Çarklar büyüme için hızlanıyor

Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi temmuzda son 6.5 yılın en yüksek artışını göstererek sürpriz yaptı. Beklentileri aşan kakvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.5, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise temmuzda hazirana göre yüzde 2.3 arttı. Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.6 artış kaydedildi. Ekonomistler, temmuzda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16.1 artmasını öngörmüştü. Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 10 artacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda 0.4 azalacağını tahmin etmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli sanayi üretim rakamlarının beklentileri aştığını belirterek “Türkiye ekonomisi şaşırtmaya devam edecek dediğimizde bunu küreselden yerele bakarak, ekopolitik analizle ifade etmiştik. ‘Ekonomide temenni cümleleri kurmanın değil eylem planlarını ortaya koymanın zamanı, Türkiye’ye yatırım yapan kazanır’ diyoruz. Çünkü önümüzdeki dönem ABD’de ve AB’de olacak gelişmeler Türkiye’nin tek güvenli liman olmasına neden olacak” dedi.

EKONOMİ İYİ YOLDA

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin iyi yolda olduğunu belirterek “Sanayi üretiminde ortaya çıkan rakamlar Türkiye ekonomisinin güçlü bir şekilde büyümesini sürdüreceğine işaret etmektedir” dedi. Bakan Elvan, ortaya çıkan rakamın Türkiye ekonomisinde işlerin yolunda gittiğinin, sanayide çarkların hızla döndüğünün önemli bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek “Birçok göstergede son yılların en iyi rakamlarına ulaşılmıştır” diye konuştu.