Çarklar yüzde 7’lik büyümeye dönüyor
Büyümenin öncü göstergesi sayılan sanayi üretim endeksi, kasımda yüzde 7 arttı. Sanayi üretiminde son 10 yılın en iyi kasım ayı yakalanırken, büyümede de 2017 için öngörülen yıllık yüzde 7’lik beklentiye sadece bir adım kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2017’ye ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış gösterdi. Sanayi üretimi ekimde de yüzde 7.4 artmıştı. Sanayi üretimindeki artışın aralıkta da sürmesi ve Türkiye’nin yıllık ekonomik büyümesinin yüzde 7’lik beklentileri de aşabileceği belirtiliyor.
ÖNCEKİ AYA GÖRE % 0.3
TÜİK verilerine göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0.3 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.9 arttı. Kasımda 145.6 olarak hesaplanan endeks, 2016’nın aynı ayında 136.2 seviyesinde bulunuyordu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi değişmedi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, Kasım 2016’ya göre yüzde 5.9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6.7 arttı.
Bu arada ekonomistler, kasımda arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yüzde 5.6, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde ise yıllık bazda yüzde 5.9 oranında artış bekliyordu.
Özlü: Büyüme beklentileri aşar
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin karşılaştığı tüm badirelere rağmen çok hızlı toparlandığını ve 2017’yi atılım yılı haline getirdiğini belirterek “Geçen yılın 4. çeyreğinde ve 2017 yılının tamamında beklentilerin ötesinde bir büyüme göreceğiz” dedi. Özlü, sanayi üretiminin kasım ayında da beklentilerin üzerinde arttığını vurgulayarak “Bu veriler 4. çeyrekte de ülke büyümesinin güçlü seyredeceğini ve büyümenin sanayi sektörü öncülüğünde olacağını göstermektedir. Dayanıklı tüketim malları hariç tüm ürün gruplarının üretiminde artış görüldü. Dayanıklı tüketim mallarındaki düşüş ise vergisel teşvikler nedeniyle öne çekilmiş taleplerden kaynaklandı” dedi.
Elvan: Kararlı şekilde devam
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, kasım ayı sanayi üretimi verilerinin, yılın son çeyreğinde büyümenin beklenenden daha yüksek olacağına işaret ettiğini belirterek, Türkiye ekonomisinin iç ve dış olumsuz algı operasyonlarına rağmen, güçlü ve kararlı şekilde yoluna devam ettiğini ifade etti. Sanayi üretiminin, kasımda yıllık yüzde 7 artarak son 10 yılın en yüksek kasım ayı artışını ortaya çıkardığına işaret eden Elvan “Piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşen bu oran, reel sektörde canlılığın yılın son çeyreğinde de güçlü bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. Sanayi üretiminin yüksek seviyede artış hızını koruması son çeyrek büyümesine de olumlu yansıyacaktır” dedi.
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