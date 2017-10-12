Çatıya güneş panelleri koydu, yılda 130 bin TL kazandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiyor. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) “Yenilenebilir Mali Destek Programı” kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 400 metrekare çatısı bulunan SAMULAŞ A.Ş. Hizmet Binasının çatısının bin 600 metrekareli alanına bin adet fotovoltaik panel (güneş paneli) yerleştirdi. Günlük 600-650 kW/h elektrik enerjisi üreten sistem sayesinde yılda 130 bin TL değerinde kazanç sağlanıyor. Bu da 110 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk geliyor.

Yapılan elektrik üretim santrali hakkında bilgiler veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Elektrik ve Aydınlatma Şube Müdürü Mehmet Çamaş, “Güneş panellerinin bulunduğu alan, SAMULAŞ A. Ş.’nin hizmet binasının çatısı. Bilgi teknolojileri ve enerji çağında yaşadığımızın farkına vararak, bu bilinç ve sorumlulukla neler yapabilirizin karşılığı olarak Samsun Büyükşehir Belediyesinin hizmet binalarının çatılarını yenilenebilir enerji ile donatma fikrini benimsedik. Çevresel duyarlılığımızı arttırarak toplumsal bilinci nasıl arttırabilirizin sorularını ararken, bu konu için alan ve proje açısından en uygun yerlerden birisi olan SAMULAŞ binasının çatısını değerlendirdik. Burada 250 kVp kurulu gücünde bir fotovoltaik santral (güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten enerji santrali) kurduk. Bu tesisimizi 18 Eylül 2016 yılında TEDAŞ Genel Müdürlüğü yetkilileri ile geçici kabulünü yaparak devraldık. 1 yıldır da bu santrali aktif olarak işletiyoruz” dedi.

“Yılda 130 bin TL’lik elektrik enerjisini üretiliyor”

Çatıya yapılan elektrik üretim santrali sayesinde yılda 130 bin TL kazanım elde edildiğinin altını çizen Mehmet Çamaş, “Burada yaklaşık olarak günlük 400 TL karşılığında (600-650 kW/h) civarında enerji üreten, bin adet fotovoltaik panelimiz bulunuyor. Bin adet fotovoltaik panelin dağıtım şebekesinde kullanılabilecek elektriğe dönüştüren 8 adet 30 kW civarında invertörümüz, 400 kW gücünde bir trafomuz, enerji nakil alt yapımız ve buna benzer müştemilatlarımız bulunuyor. Biz, yaklaşık 1 yıldır her geçen gün artan bir performansla elektrik üretiyoruz. Bunda mevsimlerin güneş alabilirliğinin, bölgesel iklim koşullarının da etkisi olmakla beraber, 1 yıllık üretim süreci içerisinde yaklaşık 240 bin kW saatlik enerji üretimine karşılık olarak, 130 bin TL’lik bir elektrik enerjisi üretimini bu tesiste gerçekleştirdik. Bu elektrik üretimi ortalama 100 lira elektik enerjisi tüketen 110 hanenin elektik tüketimini karşılayacak kapasiteye sahip. Bu performansın arttırılması, bölgenin güneşlenme oranı ile de doğru orantılı” diye konuştu.

“Tesis 7 yılda kendisini amorti edecek”

Tesisin yıllık kazancı ile birlikte 7 yılda kendisini amorti edeceğini vurgulayan Çamaş, “Bizler, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın önderliğinde çevresel faktörlerin toplumsal hayata etkisini göz önüne alarak, enerji çağında yaşadığımızı da unutmayarak enerji yatırımlarına devam ediyoruz. Bununla alakalı olarak yenilenebilir enerji çalışmalarını yeni binalarda, çatılarda ve arazilerde yapmakla alakalı çalışmalarımız da devam ediyor. SAMULAŞ hizmet binasının çatısında yaptığımız bu çalışmanın bir özelliği daha var. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Karadeniz Bölgesi’nde çatıda yapılan ilk yenilenebilir elektrik üretim santrali çalışmasına imza attık. Çatıda elektik üretim uygulamasını başlattıktan sonra başta ilçe belediyeleri olmak üzere diğer büyükşehir ve il belediyeleri de bu çalışmalar hakkında bilgi toplamaya başladı. Biz, gelen misafirlere de tesisimiz hakkında bilgiler veriyoruz. Enerji altyapısı ve yenilenebilir enerji çalışmalarında önderlik etmek, bizlere onur veriyor. Burada yapmış olduğumuz yatırımın parasal tutarı, 1 milyon 59 bin TL civarında tuttu. 1 milyon 59 bin TL’lik yatırıma karşılık olarak, yılda ortalama 130 bin TL gelir elde ettiğimizi düşünürsek, yapmış olduğumuz yatırımın 7 yılda kendini amorti ettiğini düşünebilir” şeklinde konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, olumlu geri dönüş aldığı yenilenebilir enerji kaynağı üretme tesislerini başka yerlerde de açmak istiyor.