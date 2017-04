Çavuşoğlu: İhracatın en fazla arttığı ülkeler İngiltere ve İran

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları 2016 Ödülleri” töreninde Antalya, Burdur ve Isparta’da ihracat yapan firmalara ödül verildi. Referandum çalışmalarını memleketi Antalya’da sürdürmeye devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’nin (BAİB) düzenlediği ‘İhracatın Yıldızları 2016 Ödül Töreni’ne katıldı. Törene Bakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya, Burdur, Isparta illerinden çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların yöneticileri, STK ve ihracat firmalarının temsilcileri katıldı.

Ödül töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, “Geçen yıl bazı ülkelere ihracatımız azaldı ancak ihracatın en fazla arttığı ülkeler İngiltere ve İran. İngiltere AB'den çıkarken AB üyesi olmayan müttefikleri ile tüm ilişkilerini daha da güçlendirmek istiyor. Biz de aynı anlayış içindeyiz. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. İhracatın önündeki en büyük engellerden birisi ulaşımdır” diye konuştu.

“İhracatçıları destekliyoruz”

İhracatçıları desteklediklerini ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugünkü rakamları yeterli bulmadıklarını söyledi. Çavuşoğlu, “Önümüzdeki yıllarda hedeflerimize ulaşmak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Bir taraftan ihracatçılarımızı destekleyeceğiz, bir taraftan yeni pazarlar bulacağız. Yeni pazarlara ulaşmak ve ürünlerimizi ulaştırabilmek içinde hep birlikte çalışacağız” dedi.

“Son 15 senede yaklaşık 36 milyar dolardan 172 milyar dolara çıktık”

İhracatta son 15 yılda yaklaşık 35-36 milyar dolardan 172 milyar dolara çıktıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Bu rakama ulaşırken politikalarımızı uyguladık. Türkiye’mizin potansiyeli ortada, kalitesi ortada ve Türkiye’nin kapasitesi açık bir şekilde ortada. Dolayısıyla bunların hepsini seferber ederek ihracatımızı 500 milyar dolara ulaştırmamız lazım” şeklinde konuştu.

“Dünyanın her yerinde açılım politikalarımızı ekonomik işbirliğine dönüştürüyoruz”

Dünyanın her yerine ulaşmanın zor olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Dünyanın her yerine ulaşmak için büyükelçilikler açıyoruz. Aynı şekilde yeni büyükelçiliklerimizle birlikte ekonomi ve ticaret müşavirlerimizi atıyoruz. Diğer müşavirlerimizi atıyoruz. THY’de işadamlarımızı her yere ulaşmasını sağlıyor. Yine dünyanın her yerinde açılım politikalarımızı ekonomik işbirliğine dönüştürüyoruz. Ortaklık politikalarına dönüştürüyoruz. Afrika açılımımız bugün ortaklık politikasına dönüştü ve 15 sene önce 2.9 milyar olan bölgeyle ihracatımız bundan 2 yıl önce 23 milyar dolara ulaştı. Geçen sene biraz düşüş var. Bunun da sebebi, tüm dünyada ticarette daralma oldu. Bunu tekrar arttırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Latin Amerika açılımının meyvesini verdi”

Latin Amerika açılımının meyvesini verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“15 sene önce 800 milyon dolar civarındaki ticaret hacmimiz, 8 milyar dolar hacmine çıktı. Asya ile 25 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 50 milyar doları geçti. Ekonomi nereden nereye geliyor. Ekonominin gücü doğuda mı, batı da mı? Bunları çok iyi takip ediyoruz. Ekonominin gücünün yılda 140 kilometre hızla batıdan doğuya doğru gittiğini farkındayız.”

“Sanayi ağırlıklı ekonomi her zaman ağırlığını koruyacak”

Ekonominin sektörlerine bakıldığı zaman sanayi ağırlıklı ekonominin her zaman ağırlığını koruyacağını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Diğer alanların da ağırlıkla hizmet, aynı şekilde teknoloji ağırlıklı ekonominin de ön plana çıktığını tüm işadamlarımızla birlikte takip ediyoruz ve gerekli adımları atıyoruz. Elbette ki ihracatın önündeki engelleri kaldırmak hepimizin ortak görevidir” dedi.

“Birçok ülkeyle vize serbestisi anlaşmalarını imzaladık”

İş adamlarının seyahat engelini kaldırmak için yıllardır birçok ülkeyle vize serbestisi antlaşmalarını imzaladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Hatta artık pasaportsuz kimlikle seyahat önünü de açmaya başladık. Gürcistan ve Ukrayna bunlardan iki tanesi. Umarım ileri de Rusya ile de bunu başarabiliriz. Vize serbestisinin AB ile anlaşmasını uygulamak için çabalarımızı sürdürüyoruz. 16 Nisan’dan sonra Avrupa Birliği’ne son teklifimizi ileteceğiz. 3 anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili nihai kararları vermemiz lazım. Göç, Geri Kabul ve Vize Serbestisi Anlaşmaları” dedi.

“Vize serbestisi imzalamak kolay değil”

Her yerden ve tüm bölgelerdeki ülkelerle vize serbestisini imzalamanın kolay olmayabileceğini belirten Çavuşoğlu, “Bu nedenle daha kestirme bir yol izledik. İhracatçılarımıza özellikle Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeşil pasaportları vermeye başladık. İhracatçılarımız engelsiz seyahat etsinler, anlaşmalarını yapsınlar. Türkiye’de üretilen ürünlerin kolay bir şekilde o piyasalara ulaştırsınlar” şeklinde konuştu.

“Bazı ülkelerle serbest ticaret antlaşması mümkün olmuyor”

Serbest ticaret antlaşmaları imzaladıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“İkili olarak imzalar atıyoruz. O ülke ile ticaretin önündeki engeller kalkıyor. Birçok ülkeyle ticaret anlaşmaları imzaladık. Şuanda çok sayıda ülkeyle Serbest Ticaret antlaşma müzakerelerini sürdürüyoruz. Bazı ülkelerle serbest ticaret antlaşması mümkün olmuyor. O zaman bazı ürünlerde koruma ağırlıklı olduğu için, o ürünleri bir kenarda bırakıyoruz ve başka anlaşmalar imzalıyoruz. Tüm arzumuz serbest ticaret anlaşması yani tüm ürünlerin dahil olması. Müzakerelerini tamamladığımız değişik kıtalardaki ülkelerle önümüzdeki günlerde imzalayacağız. Fakat tek tek ülkelerle bunları sürdürmenin yanında açılımlarımız sayesinde dünyadaki bölgesel ekonomik örgütlerle de serbest ticaret antlaşmalarının müzakerelerini başlattık. Latin Amerika’da, Afrika’da ve Asya bölgesinde bazı örgütsel örgütlerle serbest ticaret antlaşması müzakerelerini yürütüyoruz.”

“Değişik ülkelere doğrudan uçulması için THY'nin değil diğer şirketlerin de uçması için çalışmaları sürdürüyoruz”

Irak ile ilişkileri tekrar yoluna soktuklarına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, var olan anlaşmazlıkları da diplomasi işleterek aşma kararlığı içinde olduklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Antalya'dan değişik ülkelere doğrudan uçulması için sadece THY'nin değil diğer özel şirketlerin de uçması için çalışmaları sürdürüyoruz. Özellikle Körfez ülkeleri ve Ukrayna ile Rusya'nın farklı bölgelerine direk uçuşları başlatacağız. THY'nin bu konuda daha kararlı olması lazım. Örneğin Ukrayna Kiev'den tarifeli uçuşların başlatılması için Ukrayna'dan çok ciddi talep var. Uçaklarımız burada yatmasın gitsin gelsin istiyoruz. Bazı bölgelerde yaşadığımız sorunda, Antalya'yı yurt dışına açılan havaalanı konumuna sokarsak, THY'nin açığını kapatacağız. İhracatın arttığı ülkelere baktığımızda bu uçuşların başlaması elzemdir. Geçen yıl bazı ülkelere ihracatımız azaldı, ancak ihracatın en fazla arttığı ülkeler İngiltere ve İran. İngiltere AB'den çıkarken AB üyesi olmayan müttefikleri ile tüm ilişkilerini daha da güçlendirmek istiyor. Biz de aynı anlayış içindeyiz. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. İhracatın önündeki en büyük engellerden birisi ulaşımdır. Rusya ile ulaşım engelini ortadan kaldırmak için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İran ile attığımız adımların ve bazı engellerin kaldırılması İran ile olan ihracatımızda ciddi bir artışa sebep oldu. Rusya ile ilişkilerimiz normale döndüğü halde Rusya'nın bazı ürünler üzerindeki rezervleri devam ediyor. Bu engellemelerin kaldırılması için Rusya'nın davetiyle bir heyetimiz Rusya'ya giderek görüşmeler yapacak” dedi.

“Bölgenin daha gidecek yolu olduğunun farkındayız”

Verilecek ödüllerin ihracatçılara motive vereceğini belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise, “Bölgenin daha gidecek yolu olduğunun farkındayız. İşadamlarının çalışmaya biz de onların önlerini açmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin geleceği bugünden daha iyi olacak. Daha zengin bir Antalya gölgesi ve daha güçlü bir Türkiye olacak. Tüm işadamlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Batı Akdeniz son 10 yılda harikalar yarattı”

Batı Akdeniz’de ihracatın yaklaşık 1,5 milyara ulaştığını söyleyen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de, “Batı Akdeniz son 10 yılda harikalar yarattı. Isparta’nın ihracatı son 10 yılda 2, Antalya 3, Burdur’un 4 kat arttı. 10 yıldan beri gündeme getirdiğimiz yeşil pasaport dilimize pelesenk oldu. 15 gün önce Cumhurbaşkanımızın elinden 22 tane ihracatçımıza yeşil pasaport verdik. 14 bin ihracatçımıza yeşil pasaport vereceğiz. Yeşil pasaportla ihracatçılarımızın vize sorunu olmadan dünyanın her yerini dolaşmalarını ve ihracatlarını yapmalarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“2017 yılında bütçe desteği 3 milyar oldu”

2016 yılında bütçeden 1 milyar destek aldıklarını söyleyen Büyükekşi, “2017 yılında bu destek 3 milyar oldu. Tam 3 kat fazla destek veriliyor. 2017 yılı ihracatımız adına çok önemli bir yıl olacak. Talep edildiğinde verilmeyen destek yok. Yurtdışı fuarlarına da çok önemli destekler veriliyor. Özellikle yapılan çalışmaların yanından ihracatı desteklemek adına İran’da 4 bin 500 metrekare Türk ticaret merkezi açtık, dünyada 4 tane daha ticaret merkezi açtık. Dünyada Türk ticaret merkezleri açmayı düşünüyoruz” dedi.

2023 yılında 500 milyar hedeflerinin olduğunu dile getiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2017 yılını da ihracatta atılım yılı ilan ettiklerini de sözlerine ekledi.

2017 yılına ihracatta Antalya’da çok iyi başladıklarını ifade eden BAİB Başkanı Mustafa Satıcı ise, “Yaş meyve sebze sektörü bölgemiz ihracatının lokomotif sektörlerinden. Sektörün en önemli pazarı da Rusya’ydı. Rusya, kriz sonrasında pek çok konuda kısıtlamaya gitti. Ancak getirilen kısıtlamalardan en fazla etkilenen sektör, tarım ürünlerinin ithalatına getirilen kısıtlama dolayısıyla yaş meyve sebze sektörü oldu. Yaş meyve sebze ürünlerimizin yüzde 45’i Rusya pazarı tarafından tedarik edilmekteydi. Dolayısıyla getirilen kısıtlama bölgemiz üretici ve ihracatçılarını derinden etkiledi. 2016 yılında firmalarımız, Ekonomi Bakanlığımız ve hükümetimizin de destekleri ile söz konusu krizin etkilerini azaltmak amacıyla alternatif pazarlara yöneldiler. Böylece, Rusya krizinin ihracatımıza verebileceği ciddi olumsuz etkileri bertaraf ederek, sadece yüzde 7 kayıpla atlattık. Rusya tarafından tedarik edilmeyen ürünlerin ihracatını diğer ülkelere gerçekleştirdik. 2017 yılının ilk 3 aylık döneminde ise bölgemizden yaş meyve sebze ihracatı yüzde 25 artışla 126 milyon dolara ulaştı. Ancak, bu olumlu gelişmeye rağmen Rusya, bizim için, Türkiye de Rusya için oldukça önemli. Tarım, turizm, enerji ve müteahhitlik sektörleri açısından birbirini tamamlayan iki ülke yapısındayız. Rusya’nın, ülkemiz tarafından sunulan kalite ve hacimde yaş meyve sebze ürünlerini başka bir ülkeden tedarik etme imkanı yok. Rusya bazı tarım ürünlerinde ithalat kısıtlamasını kaldırdı. Ancak, Rusya pazarında en önemli ihraç kalemimiz domates ile diğer sebze ürünleri ve üzüm, nar gibi kalemler olmak üzere ihracatımızın yaklaşık yüzde 50’si halen kısıtlı durumda. Söz konusu kısıtlamanın kaldırılması ve pazarın eski seyrine kavuşması için Dışişleri Bakanlığımız, Ekonomi Bakanlığımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisince yoğun çaba gösterilmekte” ifadelerini kullandı.

