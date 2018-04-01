ÇAYKUR, yaş çay destekleme primlerini 6 Nisan'da ödemeye başlayacak
ÇAYKUR, yaş çay üreticisine destekleme primlerini 6 Nisan'da ödemeye başlayacak.
- AA
Ulusal Çay Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, yaş çay üreticisini destekleme adına hükümet tarafından yapılan destek ödemelerinin 6 Nisan Cuma gününden itibaren çay üreticilerinin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.
Ödemelerde çay üreticilerinin kimlik numaralarının son rakamının baz alınacağı ifade edilen açıklamada, ödemelerin bir hafta ile 10 gün içinde tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.