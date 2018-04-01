ÇAYKUR, yaş çay destekleme primlerini 6 Nisan'da ödemeye başlayacak

Ulusal Çay Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, yaş çay üreticisini destekleme adına hükümet tarafından yapılan destek ödemelerinin 6 Nisan Cuma gününden itibaren çay üreticilerinin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.



Ödemelerde çay üreticilerinin kimlik numaralarının son rakamının baz alınacağı ifade edilen açıklamada, ödemelerin bir hafta ile 10 gün içinde tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.