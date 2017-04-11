Bakan Zeybekci: Cehennemin dibine kadar gitse bile takip edeceğiz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

(Avrupa'nın Türkiye tutumu) Biz oyuna gelmeyeceğiz.

(Der Spiegel dergisi ve Bild gazetesindeki yazılar ile bakanlara karşı takınılan tutum) Bu saygısızlığı yapanlarla, bu dergiyle, o gazeteyle, oradaki diplomatik skandala imza atan belediye başkanıyla, polis yetkilisiyle, gümrük kapısındaki yetkilisiyle birebir sonuna kadar takip edeceğiz. Cehennemin dibine kadar gitse bile hukuki ve diplomatik kanalları kullanarak takip edeceğiz.

(İhracat rakamları) 2016 yılındaki ihracat destekleri seferberliği 2017 yılı ihracat yılı olacak dedik ve bunu görmeye başladık. Nisan ayında da beklentilerimiz olumlu. 2017 yılında da devam edecek.

(Enflasyon rakamları) Enflasyonda yaşadığımız en yüksek etkileri görüyoruz, bunda kurun da etkisi var. Bu süreç yansımalarının mayıs sonuna kadar sürmesi ihtimali var. Mayıs'tan itibaren trendin aşağı doğru inmeye başladığını göreceğiz.