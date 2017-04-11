Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bakan Zeybekci: Cehennemin dibine kadar gitse bile takip edeceğiz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunuyor.
 
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
 
(Avrupa'nın Türkiye tutumu) Biz oyuna gelmeyeceğiz.
 
(Der Spiegel dergisi ve Bild gazetesindeki yazılar ile bakanlara karşı takınılan tutum) Bu saygısızlığı yapanlarla, bu dergiyle, o gazeteyle, oradaki diplomatik skandala imza atan belediye başkanıyla, polis yetkilisiyle, gümrük kapısındaki yetkilisiyle birebir sonuna kadar takip edeceğiz. Cehennemin dibine kadar gitse bile hukuki ve diplomatik kanalları kullanarak takip edeceğiz.
 
(İhracat rakamları) 2016 yılındaki ihracat destekleri seferberliği 2017 yılı ihracat yılı olacak dedik ve bunu görmeye başladık. Nisan ayında da beklentilerimiz olumlu. 2017 yılında da devam edecek.
 
(Enflasyon rakamları) Enflasyonda yaşadığımız en yüksek etkileri görüyoruz, bunda kurun da etkisi var. Bu süreç yansımalarının mayıs sonuna kadar sürmesi ihtimali var. Mayıs'tan itibaren trendin aşağı doğru inmeye başladığını göreceğiz.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TIR şoförü gittiği ülkelerle kıyaslama yaptı: Türkiye cennet gibi

TIR şoförü gittiği ülkelerle kıyaslama yaptı: Türkiye cennet gibi

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

Kedisiyle beraber dünyayı geziyor

Kedisiyle beraber dünyayı geziyor

Torna ustası üretti 3 şanzımanlı arazi aracı üretti

Torna ustası üretti 3 şanzımanlı arazi aracı üretti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA