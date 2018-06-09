Çek takasları, Takasbank tarafından gerçekleştirilecek

Çeklerin banka şubeleri arasında hesaben ödenmesine olanak sağlayan Bankalararası Takas Odaları Merkezi, 2 Temmuz itibarıyla yerini İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin (Takasbank) kurup işleteceği Çek Takas Sistemi'ne bırakacak.

Halen Bankalararası Takas Odaları Merkezi'nde gerçekleştirilen çeklerin banka şubeleri arasında hesaben ödenmesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Takasbank'ın kurup işleteceği Çek Takas Sistemi'ne devredilecek.

Yönetmelikle, çeklerin banka şubeleri arasında hesaben ödenmesinin sağlanmasına ilişkin kurulacak sistem, sistem faaliyetleri ile çek takas ve mutabakatına ilişkin usul ve esaslar düzenlenirken, Takasbank ve katılımcıların uyacakları usul ve esaslar da belirlendi.

Çeklerin banka şubeleri arasında takas ve mutabakatının Çek Takas Sistemi aracılığıyla yapılacağı ve bu sistemin Takasbank tarafından kurularak işletileceğinin belirtildiği yönetmelikte, Takasbank faaliyetlerinin, 20 Haziran 2013 ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülükler saklı olmak kaydıyla, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yürütüleceği kaydedildi.

Çek Takas Sistemi yönetmeliği 2 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Yönetmelikte, 5411 sayılı Kanuna tabi ve bünyesinde çekle işleyen hesapları bulunan bankaların katılımcı sıfatıyla Çek Taksas Sistemi'nin üyesi olacakları, ayrıca aynı kanun bünyesinde olup çekle işleyen hesabı bulunmayan bankaların da katılım başvurusu yapabilecekleri bildirildi.

Çek Takas Sistemi'ne katılım ve katılımcıların yükümlülükleri ile takas ve mutabakat işlemlerine ilişkin esasların da düzenlendiği bu yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 2 Temmuz 2018 itibarıyla, Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde takas odalarına üye olan bankaların, başvuru koşulu aranmaksızın, sistem sözleşmesi imzalamak kaydıyla Çek Takas Sistemi üyesi olmaya devam edecekleri belirlendi.

Ayrıca yönetmeliğin, 2 Temmuz 2018 itibarıyla yürürlüğe girmesiyle birlikte 25 Eylül 1985 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetmeliği'nin de yürürlükten kalkacağı belirtildi.