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Cep telefonunda fatura hafifliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, GSM operatörlerine seslenerek, 'Hükümet vergiyi indiriyor. Siz de bunu faturalara yansıtın. Buradaki düzenlemenin muhatabı doğrudan tüketici' dedi.

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Hükümet, mahalle olan binlerce köylerdeki bakkal, kahve, berbere 2020 yılına gelir vergisi muafiyeti getirdi.
 
Sabah'ın haberine göre yine bu köylerdeki hanelerin elektrik ve su abonesi olması zorunluluğu da erteleniyor. Torba tasarıyla internet, haberleşme hizmetlerinde özel iletişim vergisini yüzde 7.5'a indirmesiyle cepteki fatura da hafifliyor.
 
Maliye Bakanı Naci Ağbal, GSM operatörlerine seslenerek, "Hükümet veriyi indiriyor. Siz de bunu faturalara yansıtın. Buradaki düzenlemenin muhatabı doğrudan tüketici" dedi.
 
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba tasarının telekomünikasyonla ilgili maddeleri kabul edildi.

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