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Cerablus’u dünyaya bağlayan kapı açıldı

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Cerablus’u dünyaya bağlayan Gaziantep’teki Karkamış Gümrük Kapısı 2 aradan sonra yenilenerek yeniden açıldı.

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Açılışı yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci törende yaptığı konuşmada “Sadece kapı değil ticari koridor açıyoruz” dedi. Kuzey Irak ile olan ticari ilişkilerin kaliteli yapabilmesi için Habur Sınır Kapısı’nı da revize edeceklerin anlatan Tüfenkci “Yaklaşık 80 milyonluk yatırımla tek durak şeklinde büyüterek yeni dizaynıyla inşaatını başlatacağız” diye konuştu.

Zeybekci “Sınır kapılarındaki hızımız hem transit ülke olarak gelişmemize hem de lojistik firmalarımızın gelişmesine vesile olacak. Türkiye’yi transit üs haline getireceğiz. Gümrük yazılımını tekrar gözden geçireceğiz. İhale işlemi bitti. Artık bütün gümrük sistemimizi dijital ortama taşıyacağız” dedi.

‘TEK DURAK’ OLDU

Karkamış Sınır Kapısı’nın daha önce A sınıfı bir kapı olmadığını anımsatan Tüfenkci, “Kapımız daha önce de vardı. Ama şimdi ithalatın ve ihracatın  yapıldığı, sınır  geçişlerinin kolaylaştığı, kontrolün sağlamlaştığı, kaçakçılıkla mücadelede etkin rol oynayacak A sınıfı kapı hale geldi. Bu gümrük kapısı, tek durak sisteminin olduğu butik bir kapı oldu” diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, Karkamış Gümrük Kapısı’nın açılış törenine katıldı.

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