Cesaret bulduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün dağıttığı 135 milyarlık ‘Süper Teşvik’ belgeleri, iş dünyasına moral verdi. İş dünyası temsilcileri “Yüksek büyümenin sürmesine katkı sunacak teşvikleri ‘cesaretlendirici’ ve ‘cezbedici’ bulduk” dediler.
Türk iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle açıklanan ve toplam 23 projeye verilen 135 milyar liralık ‘Süper Teşvik’ belgelerinin Türkiye’nin yüksek büyümeyi sürdürmesine olumlu katkı sunacağını söylediler. İş dünyası temsilcileri bu teşviklerin ‘cesaretlendirici’ ve ‘cezbedici’ olduğunu ve nitelikli sanayi atılımını sağlayacağını belirtiyor. İş dünyasının görüşleri şöyle:
- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: 2017’de Kredi Garanti Fonu ve yatırım odaklı teşvik paketinin devreye sokulmasıyla istihdam 984 bin kişi arttı. Yatırıma yönelik teşviklerin ekonomi adına ne kadar önemli olduğu bu veriler kapsamında daha iyi anlaşıldı.
- İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran: Proje Bazlı Teşvik Sistemi Türkiye’den dev küresel markalar çıkarmak için dönüm noktası olacak. Süper teşvik görecek 23 proje 2023 hedeflerinin teminatı olacak. Alınan stratejik tedbirler, cari açığı ve enflasyonu azaltarak 2018’de büyüme ve istihdam rekorları için de önemli bir çıpa oluşturacak.
- Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: Teşvik sistemini cesaretlendirici ve cezbedici bulduk. Ülke ekonomisi açısından artık büyük düşünme devrinin başladı.
- İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: Bu büyük yatırım teşvik hamlesini sanayiyi ve üretim ekonomisini destekleyen önemli bir adım olarak görüyorum. Bu paket, bugüne kadar açıklanan teşvik paketleri ile karşılaştırıldığında vergisel, istihdam, finansal, yatırım yerleri ve kamu alım garantisinden izin ve ruhsatlara, tahsislerden lisans ve tescillerde getirilen kolaylıklara kadar adeta devrim niteliğinde.
- Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu: Büyük yatırımcıları çekecek süper teşvikler, tedarik zincirindeki etkisiyle KOBİ’ler için istihdam ve üretim artışı sağlayacağı gibi, yeni yatırım alanları da yaratacaktır. Bu yatırımlar ayrıca KOBİ’lerin ölçek bazlı sorunlarının aşılmasında önemli imkanlar sunarak, mevcut darboğazdan çıkmalarını da hızlandıracaktır.
- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: İş dünyamızın yatırımlarına güvenle devam etmesinde önemli bir rol oynayacak teşvik sisteminin, cari açığımızı kapatmaya 19 milyar dolarlık büyük bir katkı sağlayarak ekonomiye yeni bir dinamizm katacağını düşünüyorum.
TEŞVİK ALANLAR NE DİYOR?
- Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar: Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ni geniş kapsamlı, birçok yatırımın bir arada değerlendirildiği ve yatırım iştahının pozitif olduğu bir süreç gibi görmek lazım. Türkiye’deki birçok ekonomik gelişmenin ötesinde, böyle güzel ve farklı yatırımcı grupların yatırım yapması, istihdam, katma değer ikamesi ve değişik avantajları itibarıyla Türkiye’ye katılacak ekstra değerlerdir.
- Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz: ‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nin ürkiye’nin üretimde yeni bir seviyeye geçmesi, teknoloji ve yüksek katma değerli ürün üretmesi için öncü olacağına inanıyorum. Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ne giren bu yatırımların her birinde teknolojik unsur ön plana çıkıyor. Yeni yatırımlarla birrlikte daha yüksek katma değerli ürünler üretilerek, ihracatın değeri de artacak.
- Dowaksa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman: Teşvik sayesinde ileri teknoloji yatırımıyla hayata geçen, ticari ve savunma alanlarında karbon elyafa ihtiyaç duyan kompozit sektöründe dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olacağız. Yeni yatırımımızla Türkiye ekonomisine katma değer yaratmaya, ülkemizin geleceğe dönük milli ve küresel çıkarları için karbon elyafı yerel olarak tedarik etmeye devam edeceğiz.
TÜRKİYE’NİN CARİ AÇIĞINI 1.4 MİLYAR DOLAR AZALTACAK
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önceki gün açıklanan teşviklerden yararlanan Metcap ile Katar merkezli Fusion Dynamics ortaklığında kurulacak 5.2 milyar dolarlık yatırımın detayları belli oldu. Metcap Energy ve Metcap Petrochemicals Başkanı Celal Metin enerji ve kimyanın kardeş iki alan olduğunu ifade eden Metin, söz konusu yatırımla kurulacak tesiste yılda 2.6 milyon ton metanol ve 1 milyon ton hafif olefin üreteceklerini söyledi. Söz konusu tesisle Türkiye’nin cari açığının yılda 1.4 milyar dolar azaltılacağını ifade eden Metin, yüksek katma değerli polietilen ve polipropilen üretmek istediklerini dile getirerek “Türkiye yılda 2.5 milyon ton polietilen, 2.5 milyon ton da polipropilen ithal ediyor. Petkim toplam Türkiye ihtiyacının yüzde 5’ini karşılayabiliyor. Biz yapacağımız tesislerde yıllık 600 bin tonluk polipropilen ve 400 bin tonluk polietilen elde etmeyi planlıyoruz. Bu da Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 35’ini karşılayacak” diye konuştu.
BİN 150 KİŞİYE İŞ
Edirne’de 4 milyar dolarlık yatırımla hayata geçecek doğalgaza dayalı kimya tesisi, yıllık 2.6 milyon ton metanol ve 1 milyon tonluk hafif olefin üretim kapasitesine sahip olacak ve bin 150 kişiye istihdam sağlayacak. Ayrıca, Kırklareli ve Karaman’da inşası devam eden toplam bin 550 megavat kurulu güce sahip ve 1.2 milyar dolar değerindeki doğalgaz santralleri de Türkiye’nin elektrik üretiminin yüzde 5’ini karşılayacak.
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