Cesaret bulduk

Türk iş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle açıklanan ve toplam 23 projeye verilen 135 milyar liralık ‘Süper Teşvik’ belgelerinin Türkiye’nin yüksek büyümeyi sürdürmesine olumlu katkı sunacağını söylediler. İş dünyası temsilcileri bu teşviklerin ‘cesaretlendirici’ ve ‘cezbedici’ olduğunu ve nitelikli sanayi atılımını sağlayacağını belirtiyor. İş dünyasının görüşleri şöyle:

- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: 2017’de Kredi Garanti Fonu ve yatırım odaklı teşvik paketinin devreye sokulmasıyla istihdam 984 bin kişi arttı. Yatırıma yönelik teşviklerin ekonomi adına ne kadar önemli olduğu bu veriler kapsamında daha iyi anlaşıldı.

- İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran: Proje Bazlı Teşvik Sistemi Türkiye’den dev küresel markalar çıkarmak için dönüm noktası olacak. Süper teşvik görecek 23 proje 2023 hedeflerinin teminatı olacak. Alınan stratejik tedbirler, cari açığı ve enflasyonu azaltarak 2018’de büyüme ve istihdam rekorları için de önemli bir çıpa oluşturacak.

- Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: Teşvik sistemini cesaretlendirici ve cezbedici bulduk. Ülke ekonomisi açısından artık büyük düşünme devrinin başladı.

- İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: Bu büyük yatırım teşvik hamlesini sanayiyi ve üretim ekonomisini destekleyen önemli bir adım olarak görüyorum. Bu paket, bugüne kadar açıklanan teşvik paketleri ile karşılaştırıldığında vergisel, istihdam, finansal, yatırım yerleri ve kamu alım garantisinden izin ve ruhsatlara, tahsislerden lisans ve tescillerde getirilen kolaylıklara kadar adeta devrim niteliğinde.

- Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu: Büyük yatırımcıları çekecek süper teşvikler, tedarik zincirindeki etkisiyle KOBİ’ler için istihdam ve üretim artışı sağlayacağı gibi, yeni yatırım alanları da yaratacaktır. Bu yatırımlar ayrıca KOBİ’lerin ölçek bazlı sorunlarının aşılmasında önemli imkanlar sunarak, mevcut darboğazdan çıkmalarını da hızlandıracaktır.

- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: İş dünyamızın yatırımlarına güvenle devam etmesinde önemli bir rol oynayacak teşvik sisteminin, cari açığımızı kapatmaya 19 milyar dolarlık büyük bir katkı sağlayarak ekonomiye yeni bir dinamizm katacağını düşünüyorum.