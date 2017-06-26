Çetinkaya: Türk mermerinde 2. Çin vakası Hindistan olabilir

Mermer ve travertende dünyanın en büyük rezervlerine sahip Türkiye, 2 milyar dolara varan ihracatının yarısını Çin’e yaparken büyük bir pazarın daha kapısı aralandı. Kotaları kaldıran Hindistan’dan Türk doğal taş ürünlerine talep artmaya başladı. Eskişehir, Bilecik, Afyon ve Muğla olmak üzere toplam 4 ocakta üretim yapan Temmer Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya “Hintliler önceden ithalat yapmak için devletten lisans almak zorundaydı. Hindistan’ın tüm dünyadan alabileceği mermer kotası da sadece 600 bin tondu. Oysa Çin bizden yılda 4.5 milyon ton alıyor. Şimdi Hindistan’da bu kota kalktı. Ciddi potansiyel var” dedi.

BÜYÜK POTANSİYEL VAR

Hindistan’da fuara katıldıklarını da belirten Çetinkaya “Tüm mermercilerin beklentisi büyük. Büyük potansiyel var. Hindistan ikinci bir Çin olacak mı olmayacak mı diye mermerciler arasında tartışıyoruz” diye konuştu. Türk mermerinin yarısını alan Çin’deki 2 yıllık duraklama döneminin de bittiğini belirten Çetinkaya “Çin pazarı yeniden yükselmeye başladı” dedi. Dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 35’inin Türkiye’de olduğunu hatırlatan Çetinkaya “Türkiye üreten bir ülke haline gelmiştir. Türkiye’nin üretimle ilgili bir sorunu kalmamıştır. Türkiye’nin yapmak zorunda olduğu şey artık, Türk doğal taşı marka haline getirmek, ucuza satmamak ve karlılığı arttırmaya dönük çalışmalar yapmak olmalı “dedi. Bu doğrultuda sektörün odaları, birlikleri, devlet kurumları ile birlikte çalışarak adeta ekonomik bir seferberlik ilan etmesi gerektiğini söyleyen Çetinkaya “İhracatçılarımızın sürdürülebilir karlılığını arttırmaya dönük çalışmalar yapılmalı” dedi.

ALLAH ÇİNLİLER’DEN RAZI OLSUN

Çetinkaya, Türk mermer sektörünün gelişmesinde Çinliler’in yaptığı büyük alımların etkili olduğunu da söyledi. Çetinkaya “Eskiden teknoloji eskiydi. Çeşitlilik yoktu. Büyük plakalar üretilmiyordu. Allah bu Çinliler’den razı olsun, bu kadar ocak açıldıysa onlar sayesindedir. Bu çok net. Yoksa ne sermaye yeterdi ne de başka birşey. Mermerci bu süreçte kendini geliştirdi. Ama tanıtımı unuttuk” dedi. Çetinkaya Çin’in blok mermer aldığını da belirterek “Sürekli Türkiye’deler. Burada yatıp kalkıyorlar. Ocakları bizden daha iyi biliyorlar” diye konuştu.