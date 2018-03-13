Ceviz ormanı köylüye gelir kapısı oldu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da ağacının bulunduğu Değirmenyeni köyündeki ceviz ormanı köylüye maddi katkı sağlıyor.

Orman teşkilatı tarafından orman köylerinde yaşayan vatandaşların gelir seviyelerini artırmak amacıyla ceviz, badem gibi gelir getirici tür fidanlar dikerek oluşturduğu gelir getirici ormanlar hedefine ulaşmaya başladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı verilerine göre, Edirne'de ilk ceviz ormanı Değirmenyeni köyünde 2008 yılında tesis edildi. 5 bin 200 ceviz ve 260 badem fidanı toprakla buluşturuldu. Hane başına düşen 87 ceviz ağacından ağaç başına 10 kilogram ceviz alınmaya ve hane başına yılda ortalama 17 bin 500 lira gelir elde edilmeye başlandı.

Değirmenyeni Köyü Muhtarı Sami Bozkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meşelik olan alanın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından incelendikten sonra ceviz ekildiğini söyledi.

Kullanılmayan meşelik alanın köylüye ek gelir elde edilmesi amacıyla değerlendirildiğini aktaran Bozkoç, "Çalışmaların başladığı 2007'de kahvede oturan vatandaşlarımıza bunu sunduklarında, insanlarımız ilk etapta tatmin olmadı. Ama bu ağaçlar dikilmeye başlayınca insanlarımız buna gelir getirici gözle bakmaya başladı. Hane başı 80 - 120 fidan ceviz ağacı işleyenler var." diye konuştu.

Ekim alanının genişleyeceği müjdesini Bakan Eroğlu'nun hafta sonu ziyaretinde aldıklarını ifade eden Bozkoç, "Bunda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu ve burada çalışma yapan ekibe Değirmenyeni köy halkı olarak teşekkür ediyoruz. Böyle boş alanlarımızı gelir getiri olarak değerlendirdiler." dedi.

Ceviz yetiştiricisi Latif Ar da Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu'nun köylüye güzel bir ceviz bahçesi armağan ettiğini belirterek, "Çiftçiler olarak bundan çok memnunuz ama tek sıkıntımız suya ihtiyacımız var. Taşıma suyla zahmet çekiyoruz. Ceviz yanık yapıyor, hem ülke ekonomisine hem bana hem de tüketiciye zarar oluyor. Cevizin yüzde 70'ini ithal ediyoruz. Üretici olarak gerçekten mücadele ediyoruz. Bakanımız buraya da su getirirse bunu başaracağız Allah'ın izniyle." şeklinde konuştu.

Doğal afetlerin ceviz ekili alana zara verdiğini bu nedenle TARSİM sigorta yapılmasını isteyen Ar, köy ile ceviz ekili alan arasındaki yolun da yapılmasını talep etti.

Köy sakinleri işaret koydukları Bakan Eroğlu'nun cevizini de kente ziyarete geldikçe kendisine ikram ediyor.