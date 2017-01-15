Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Özhaseki, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde dün belediye başkanlarının katılımıyla, "Kentsel dönüşüm" konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'u güçlü bir göç dalgasının vurduğunu belirterek, hazırlıksız olunması ve planlamanın geç oluşturulması gibi nedenlerin yapılaşma konusunda, İstanbul'u mevcut noktaya taşıdığını anlattı.

İstanbul'daki bu yapılaşma durumunun karşısında deprem gibi bir gerçeğin de bulunduğunu ifade eden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bendeki raporlara baktığımız zaman, doğrusu ürkmemek elde değil. 1939'da Erzincan'dan başlayarak bir çizgi halinde İstanbul'a kadar uzanan bu hattaki depremler yaklaşık 60 yıl sürüyor. Gölcük depreminden de bugüne kadar 17 yıl geçmiş, her gün de risk artıyor. Bir başka özellik, bütün bu depremlerin 7 şiddetinde olması. Bilim adamları, büyük bir ihtimalle 2030 yılına kadar 4 ayrı fay hattından İstanbul'da deprem beklendiğini söylüyorlar ve hepsinin de ortak kanaati, 2030'a kadar, yarın da olabilir, 2030'da da olabilir ve şiddeti de 7 civarında olacak."

"Türkiye genelinin de İstanbul'dan farkı yok"

İstanbul'daki 19 ilçede 48 alanın riskli ilan edildiğini, bu alanların toplam büyüklüğünün 13 milyon metrekare olduğunu bildiren Özhaseki, "Riskli olarak 50 bin civarında bir yapıdan bahsedebiliyoruz, bağımsız birim olarak bakıldığında bu da 250 bin konut ediyor. Bütün bu çalışmaların hepsi 1 milyon 200 bin kişiyi ilgilendiriyor." ifadesini kullandı.

Kimsenin mağdur olmaması için kira ve kamulaştırma yardımı olarak 1 milyar liranın üzerinde harcama yaptıklarını anımsatan Bakan Özhaseki, Türkiye genelinde de durumun İstanbul'dan pek farklı olmadığına dikkati çekti.

Özhaseki, 1999'dan öncesine ait 15 milyon yapı stoğu bulunduğuna ve bunların çok iyi durumda olmadığına işaret ederek, yapı stoğunun en az yarısının yenilenmesi gerektiğini anlattı.

Çalışmalar sırasında kimliksiz yapıların da ortaya çıkmaya başladığını kaydeden Özhaseki, "Kaynağı ne olursa olsun bütün sorunları aşmamız gerekiyor. Eğer kentsel dönüşümü doğru biçimde ve çok hızlı olarak uygulayabilirsek bundan çok büyük kazançlarımız olacak. Şehirlerimiz yaşanabilir olduğu gibi inşaat sektörü de canlanacak, belki şu anda ekonomik durgunluğa ilaç olarak yerli, kendi sanayimiz, milli sanayimiz de ortaya çıkacak. İnşaat sektörünün 200'ün üzerinde yerli sektörü etkilediğini de biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Şehircilik Şurası yakında Ankara'da toplanacak"

Özhaseki, Ankara'da yakında "Şehircilik Şurası"nın toplanacağını aktararak, bu kapsamda 2 ay süreyle şehirciliğin 4 ana başlıkta tartışılacağını bildirdi.

Şuranın vazgeçilmez konusunun, "Kentsel dönüşüm" olacağını vurgulayan Özhaseki, "Orada enine boyuna tartışacağız. Dört yıllık uygulamada yaptığımız iyilikler varsa elbette iyilikleri söyleyeceğiz ama bir taraftan da hatalarımızın ne olduğunu, nelerin aksadığını, bunları tek tek konuşacağız ve yeni bir yol haritası çizmeye çalışacağız. Orada çıkaracağımız sonuçların yasal altyapısını hazırlayıp 2017 yılı içerisinde inşallah Meclis'ten geçireceğiz ve önümüze daha doğru bir çizgiyle devam edeceğiz." ifadesini kullandı.