Çeyrek altın 240 lira oldu
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,50 lira oldu.
- İHA
İstanbul Kapalıçarşı'da 146,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 146,50 liradan, 964 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 980 liradan, 133 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 137 liradan, 942 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 961 liradan, 471 liradan alınan Yarım Ziynet 481 liradan ve 235 liradan alınan Çeyrek Ziynet 240 liradan satıldı.
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