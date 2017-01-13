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Çeyrek altın bugün (13 Ocak 2017 Cuma) kaç lira? Dolar, euro bugün ne kadar?

Piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan son dakika haberleri. Bugün 13 Ocak 2017 Cuma altın kaç liradan işlem görüyor, çeyrek altın kaç lira? Piyasalarda Dolar, Euro ne kadar? Bugün altının gram fiyatı 145 lirayı gördü. Dolar 3,79, euro 4,04 civarında işlem görüyor. Piyasalar hakkında merak ettikleriniz, dolar, euro, altının piyasadaki son durumu hakkında her şey haberimizde.

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Bugün 13 Ocak 2017 Cuma altının gramı 145 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı 233,65, satış fiyatı ise 239,41 liradan işlem görüyor. Piyasalarda Dolar 3,79, Euro ise 4,04 civarında işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve Merkez Bankası'nın dolara müdahalesi ile son günlerde yükselişe geçen dolar ve euronun düşüşe geçtiği gözlemleniyor.
 

ANLIK ALTIN, DOLAR, EURO FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

 
PİYASALARDAN ALTIN FİYATLARI
 
                                   ALIŞ     SATIŞ
Altın gr                    145,85    145,90
22 Ayar Bilezik      131,50    133,50
Cumhuriyet Altını  970,28    984,95
Yarım Altın              467,30    478,99
Çeyrek Altın          233,65    239,49
22 Ayar Altın gr     133,14    134,12
 
DOLAR, EURO BUGÜN KAÇ LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR?
Merkez Bankası bugün de repo ihalesi açmadı. Bankalararası piyasada sabah 3,81'i gören dolar/TL, 3,79 civarında hareket ediyor. Euro 4 liranın üzerinde işlem görüyor. Merkez Bankası'nın bir haftalık repo ihalesi açmaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez'e yönelik gelen açıklamalar sonrası kurda düşüş görülüyor. Merkez Bankası dün olduğu gibi bugün de bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
 
Karar öncesinde 3,81'in üzerini gören dolar, 3,79 civarında hareket ediyor. Çarşamba günü 3,94'ü aşarak tarihi zirveyi gören dolar/TL, dün 3,77'nin altına kadar gerilemişti. Dün 4,17'yi aşarak rekor tazeleyen euro/TL de 4,04 liranın üzerinde hareket ediyor.
 
MERKEZ'İN HAMLESİ NE ANLAMA GELİYOR?
Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalesi açmamaya devam etmesi sıkılaştırmanın başlamış olabileceğine işaret olarak belirtiliyor. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin de kademeli olarak yükseleceği, böylece "örtülü faiz artırımı" yapılacağı kaydediliyor.
 
Merkez Bankası haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonluyor. Önceki gün yüzde 8.31 olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 8.34'e yükseldi.
 
Merkez Bankası, haftalık repo ihalesi açmayınca, bankalar için liranın maliyeti artıyor ve dövize talebi frenliyor. 
Piyasalar Merkez Bankası'nın adımlarını takip etmeye devam edecek. Merkez Bankası kritik faiz toplantısını 24 Ocak'ta yapacak. Bu toplantıda alınacak kararlar kurun seyrinde etkili olacak.
 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünkü açıklamasında, "Merkez Bankası gerekli tedbirleri alacak imkan ve kabiliyete sahiptir. Bu konuda fedakarlık yapılacaksa tam zamanıdır" ifadelerini kullanmıştı. 

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