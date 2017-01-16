Çeyrek altın bugün ne kadar? 16 Ocak dolar, euro serbest piyasa rakamları
Piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan son dakika haberleri. Bugün 16 Ocak 2017 Pazartesi altın kaç liradan işlem görüyor, çeyrek altın kaç lira? Piyasalarda dolar, euro ne kadar? Bugün altının gram fiyatı 145 liradan, dolar 3,76, euro 3,99 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın alış 232,70, satış da 238,51 lira. Piyasalar hakkında merak ettikleriniz, dolar, euro, altının piyasadaki son durumu hakkında her şey haberimizde.
Bugün 16 Ocak 2017 Pazartesi altının gramı 145 lira dolaylarında işlem görüyor. Çeyrek altının alış fiyatı 232,70, satış fiyatı ise 238,51 liradan işlem görüyor. Piyasalarda Dolar 3,76, Euro ise 3,99 civarında işlem görüyor. Serbest piyasada geçen hafta 151,6 lira ile tarihi zirvesini gören gram altın, haftanın ikinci yarısında dolar kurundaki düşüşe paralel 143,5 lira seviyelerine kadar gerilemiş ve haftayı 143,6 lira seviyesinden tamamlamıştı. Gram altın, haftalık bazda geçen haftayı yüzde 4,36 primle tamamlamasının ardından yeni haftaya da yükselişle başladı ve saat 10.40 itibarıyla 145,5-146,0 lira bandında dengelendi.
Altının ons fiyatı da önceki 3 haftada etkili olan yükseliş eğilimini yeni haftaya taşıdı. Geçen haftayı 1.198,5 dolardan tamamlayan ons altının fiyatı, bugün yüzde 0,6 artışla analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.205 doların üzerini test etti. Altının ons fiyatı 1.204,7 dolardan işlem görüyor.
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PİYASALARDAN ALTIN FİYATLARI
ALIŞ SATIŞ
Altın gr 145,59 145,63
Çeyrek Altın 232,70 238,51
Yarım Altın 465,39 477,03
Cumhuriyet Altını 962,86 977,41
22 Ayar Bilezik 131,30 132,70
22 Ayar Altın gr 132,05 133,03
DOLAR, EURO BUGÜN KAÇ LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR?
Geçen hafta tarihi zirveyi test eden kur TCMB'nin adımlarıyla bir miktar geriledi. Dolar 3,76 liradan, euro 3,99 liradan haftaya başladı. Geçen hafta 3,94'ü aşarak tarihi rekor seviyelere tırmanan kur yeni haftaya 3,76'lı seviyelerden başladı. Sonrasında ise saat 12.25'te 3,77 seviyesine kadar yükseldi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, geçen hafta bankaların borç alabilme limitlerini 11 milyar TL'ye düşürdü. Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere toplam 22 milyar TL'ye düşürüldü. Hafta içinde 3,94 ile tarihi rekor kıran dolar, Merkez Bankasının müdahaleleriyle gerileyerek haftayı 3,78 seviyelerinde tamamladı. Merkez Bankasının bundan sonraki adımları da piyasalar tarafından takip edilecek.
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