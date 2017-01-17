Çeyrek altın, dolar, euro bugün (17.01.2017) ne kadar?

Bugün 17 Ocak 2017 Salı. Altının gramı 148 liranın üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Çeyrek altının alış fiyatı 236, satış fiyatı ise 242 lira dolaylarında. Piyasalarda dolar 3,79, Euro ise 4,06 civarında işlem görüyor. Merkez Bankası bugün de miktar yöntemiyle repo ihalesi açmadı. Banka geçen hafta Perşembe gününden beri uyguladığı ve dün itibarıyla daha da belirginleştirdiği "örtülü faiz" artışları olarak da adlandırılan likidite adımlarını devam ettirdi.

Miktar yöntemi ile haftalık repo ihalesinde yüzde 8 faizle yaptığı fonlamaya geçen hafta Perşembe gününden itibaren ara veren Merkez Bankası dün itibarıyla Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında yüzde 8.5 fonlamayı da sınırlamıştı.

Altının ons fiyatı, 2016 yılının son haftasında başlayan yükseliş trendini aralıklı da olsa halen devam ettiriyor. Dün günü yüzde 0,33 artışla 1.202 dolardan tamamlayan ons altın, bugün de analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.205 doları aştı ve 1.213 doları gördü.

Uzmanlar, altının ons fiyatının yükselişine devam edebilmesi için teknik açıdan 1.210 dolar seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerektiğini belirtiyor.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: MB TEDBİRLERİ ALMAYI SÜRDÜRECEK

Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, dünkü ekonomi toplantısında kararların gözden geçirildiğini, yapılması gerekenlerin konuşulduğunu belirtti. Yıldırım, Merkez Bankası'nın alması gereken tedbirleri almayı sürdüreceğini söyledi.

PİYASALARDAN ALTIN FİYATLARI

ALIŞ SATIŞ

Altın gr 148,05 148,09

Çeyrek Altın 236,67 242,59

Yarım Altın 473,34 485,17

Cumhuriyet Altını 979,38 994,18

22 Ayar Bilezik 133,50 135,50

22 Ayar Altın gr 134,39 135,38

DOLAR, EURO BUGÜN KAÇ LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR?

Piyasalarda Merkez Bankası'nın adımları takip ediliyor. Bankalararası piyasada dolar 3,79 civarında seyrediyor. Euro 4,06 liranın üzerinde hareket ediyor. Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 3,7750 seviyesinin destek, 3,8110 ve 3,8250 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu belirtiyor.